Când începe şcoala după vacanţa de Paşte. Elevii încep ultimul modul al anului şcolar

Milioane de elevi din întreaga Românie se bucură din plin de vacanţa de Paşte, vacanţa de deinaintea ultimului modul al anului şcolar 2025-2026.

Elevii din România revin la cursuri de miercuri, 15 aprilie 2026

De câţiva ani încoace, structura anului şcolar din România s-a schimbat, astfel că elevii din întreaga ţară se bucură, practic, de mai multe vacanţe, chiar dacă aceste au o durată mai mică.

Sunt, practic, cinci module de cursuri, despărţite între ele prin câte o vacanţă de o săptămână sau două săptămâni. Iar vacanţa de Paşte este vacanţa de dinaintea ultimului modul de cursuri.

Elevii încep şcoala pe 15 aprilie, miercuri

Pentru a acoperi atât Paştele Catolic, cât şi Paştele Ortodox, vacanţa de Paşte durează 11 zile. A început sâmbătă, 4 aprilie 2026, şi se termină marţi, 14 aprilie 2026.

De miercuri, 15 aprilie, este de aşteptat ca elevii să se întoarcă în bănci, chiar dacă există posibilitatea ca anumite unităţi de învăţământ să profite de cele trei zile, 15, 16 şi 17 aprilie, şi să le dedice altor tipuri de activităţi.

Ultimul modul de cursuri are mai mult de 9 săptămâni

Ultimul modul de cursuri din anul şcolar 2025-2026 începe miercuri, 15 aprilie 2026, şi se termină, în principiu, vineri, 19 iunie 2026. Asta înseamnă că ultimul modul de cursuri are nouă săptămâni plus cele trei zile din săptămâna de după Paşte.

Totuşi, ultimul modul de cursuri are o durată mai mică pentru elevii din clasa a VIII-a şi cei din clasa a XII-a, pentru a oferi acestora timp suficient să pregătească participarea la examenul de Evaluare Naţională şi examenul de Bacalaureat.

Când iau elevii vacanţa de vară în funcţie de clasă

Ei bine, dacă elevii, în general, au ultima zi de şcoală din anul şcolar 2025-2026 vineri, 19 iunie 2026, elevii din clasa a VIII-a termină cursurile vineri, 12 iunie 2026.

De asemenea, elevii din clasa a XII-a termină cursurile joi, 4 iunie 2026. Asta pentru că probele de la examenul de Bacalaureat 2026 încep luni, 8 iunie 2026, în timp ce probele de la examenul de Evaluare Naţională, susţinute de elevii de clasa a VIII-a, încep miercuri, 22 iunie 2026.

