Anunț important pentru părinții ai căror copii au beneficiat de carduri educaționale în acest an școlar! Ministerul Educației a reamintit că cei 500 de lei pot fi cheltuiți doar până pe 31 august.

Practic după 31 august aceste sume vor fi retrase automat din conturi. Tocmai de aceea inițiatorii acestui program, vorbesc aici de Ministerul Educației și Ministerul Investițiilor și Fondurilor Europene, le recomandă părinților să facă din timp aceste cumpărături.

670.000 de preșcolari și elevi au beneficiat de acest ajutor în anul școlar curent

Cardurile educaționale pot fi folosite pentru achiziția de diverse articole de papetărie, caiete, stilouri, ghiozdane și inclusiv articole de îmbrăcăminte, respectiv încălțăminte, toate necesare, atenție, în grădinițe și școli.

Aproximativ 670.000 de preșcolari și elevi au beneficiat de acest ajutor în anul școlar curent, iar scopul programului este încurajarea abandonului, încurajarea copiilor să meargă la școală, tocmai că a zis să reducă abandonul școlar și sprijinirea copiilor din medii de favorit.

