Zi liberă pentru părinţi la început de an şcolar. Proiectul, adoptat tacit de Senat

Veşti bune pentru părinţi! Aceştia vor primi o zi liberă la începerea anului şcolar pentru învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial. Propunerea legislativă a fost adoptată tacit, luni, de Senat.

de Redactia Observator

la 09.12.2025 , 16:14
Zi liberă pentru parinţi la început de an şcolar. Senatul a adoptat propunerea legislativă Imagine ilustrativă - Shutterstock

Termenul pentru dezbatere şi vot s-a împlinit la data de 3 decembrie, iar proiectul este considerat adoptat tacit.

"Se acordă zi liberă pentru părinţi, aşa cum sunt ei definiţi în Noul Cod Civil, în prima zi de începere a anului şcolar, pentru învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial", prevede actul normativ iniţiat de senatorul PSD Claudiu-Daniel Catană.

"Prima zi de şcoală este un eveniment important pentru toată familia. Cu toate că aduce multe sentimente, trebuie să ne amintim că fiecare copil este diferit şi poate simţi această zi în felul său. Este crucial ca părinţii să fie prezenţi pentru copilul lor şi să îi ofere sprijinul de care are nevoie, ajutându-l astfel să se adapteze mai uşor noului mediu, fie că vorbim de grădiniţă sau de şcoală. Din păcate, începutul anului şcolar coincide cu o zi lucrătoare, iar pentru ca părinţii să poată fi prezenţi la festivitate este nevoie ca aceştia să îşi ia o zi liberă din concediul de odihnă sau să se învoiască de la locul de muncă. Nu puţine au fost cazurile când angajatorul a refuzat învoirea sau chiar a sancţionat o eventuală întârziere a angajatului", a explicat iniţiatorul în expunerea de motive a proiectului.

Senatul este primul for sesizat cu acest proiect, Camera Deputaţilor este decizională.

