Maşină de poliție, trasă pe dreapta de un echipaj de la Rutieră deoarece a circulat cu viteză

O autospecială de Poliţie a fost oprită de un echipaj de la Rutieră, după ce aparatul radar a indicat că maşina depăşise viteza legală. Incidentul s-a produs la Galaţi, iar conducerea Inspectoratului de Poliţie Judeţean a început o anchetă pentru a stabili împrejurările în care a avut loc abaterea.

de Larisa Andreescu

la 01.06.2026 , 17:30
Poliţist Maşină de poliție, trasă pe dreapta de un echipaj de la Rutieră deoarece a circulat cu viteză - Shutterstock
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover

O autospecială de Poliție a fost trasă pe dreapta de polițiștii de la Biroului Rutier Galați deoarece circula cu viteză. Incidentul s-a produs în orașul Galați.

„Din primele verificări efectuate a reieșit că, la data de 31 mai 2026, polițiști din cadrul Biroului Rutier Galați, care desfășurau activități în baza unui plan de acțiune pentru depistarea și sancționarea conducătorilor de autovehicule care nu respectă regimul legal de viteză, au depistat în trafic o autospecială de poliție aparținând Secției 1 Poliție Rurală Galați, care circula în municipiul Galați cu o viteză peste limita legală admisă”, a transmis IPJ Galați.

Verificările preliminare au indicat faptul că „echipajul aflat în autospeciala oprită intervenise anterior la un eveniment sesizat prin apel la numărul unic de urgență 112, în localitatea Frumușița, și se deplasa către sediul subunității pentru finalizarea documentelor și activităților procedurale aferente intervenției.”

Articolul continuă după reclamă

Șefii IPJ au solicitat o anchetă internă pentru a afla de ce agentul a condus autospeciala MAI depășind limita legală admisă.

„Având în vedere situația constatată, conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Galați a dispus efectuarea de verificări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul, precum și pentru clarificarea modului de acțiune al personalului implicat. La finalizarea verificărilor vor fi dispuse măsurile legale și administrative care se impun, în funcție de concluziile rezultate”, a precizat IPJ Galați.

Rezultatele anchetei vor fi anunțate public.

Larisa Andreescu
Larisa Andreescu Like

Fac parte din echipa Observator din 2016, lucrând în prezent ca Editor de Content. În fiecare zi urmăresc fluxul știrilor din România și din lume, aleg ce contează și mă asigur că informațiile ajung rapid, clar și corect la cititori.

masina politie rutiera viteza
Înapoi la Homepage
Cât valorează “Palatul” lui Gigi Becali. Cine îl deţine în acte, de fapt! L-a cedat “în secret”
Cât valorează &#8220;Palatul&#8221; lui Gigi Becali. Cine îl deţine în acte, de fapt! L-a cedat &#8220;în secret&#8221;
Cum arată iubita lui Gigi Burger. Revedere emoționantă la aeroport după eliminarea concurentului de la Survivor 2026
Cum arată iubita lui Gigi Burger. Revedere emoționantă la aeroport după eliminarea concurentului de la Survivor 2026
Ioan Andone a văzut marea schimbare în echipa de start a FCSB-ului: „O mutare înșelătoare!”
Ioan Andone a văzut marea schimbare în echipa de start a FCSB-ului: „O mutare înșelătoare!”
Bărbatul care a renunțat la slujba de curier după ce a câștigat 6 milioane de euro la loterie s-a întors la fostul loc de muncă
Bărbatul care a renunțat la slujba de curier după ce a câștigat 6 milioane de euro la loterie s-a întors la fostul loc de muncă
Mama și fratele femeii ucise în Bacău, declarații tulburătoare! Cum au aflat de tragedie: ”A sărit la mine”
Mama și fratele femeii ucise în Bacău, declarații tulburătoare! Cum au aflat de tragedie: ”A sărit la mine”
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că autorităţile române au gestionat bine incidentul cu drona de la Galaţi?
Observator » Evenimente » Maşină de poliție, trasă pe dreapta de un echipaj de la Rutieră deoarece a circulat cu viteză
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.