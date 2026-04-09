Rezultate simulare Bac 2026. Peste 77% din elevi au luat peste 5 la română, iar peste 64% la proba profilului

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a anunţat, joi, rezultatele simulării examenului naţional de Bacalaureat 2026. Totodată, în acest an au fost realizate 778.464 de evaluări, cu aproximativ 13% mai multe decât la simulările probelor scrise din 2025, când au fost înregistrate în total 688.808 evaluări. 

la 09.04.2026 , 13:46
Simularea probelor scrise din cadrul examenului naţional de bacalaureat, desfăşurată în perioada 23-26 martie 2026, a fost organizată în 1.364 de unităţi de învăţământ.

Participarea candidaţilor, pe probe, a fost următoarea:

  • Limba şi literatura română: peste 114.600 (peste 101.000 în 2025);
  • Proba obligatorie a profilului: peste 113.100 (peste 99.900 în 2025);
  • Proba la alegere a profilului/specializării: peste 111.100 (peste 98.300 în 2025);
  •  Proba la limba şi literatura maternă: peste 6.100 (peste 5.500 în 2025)
În cursul zilei de miercuri rezultatele au fost comunicate către inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, pentru a fi transmise şcolilor de provenienţă ale elevilor.

Rezultate simulare Bacalaureat 2026

Potrivit rapoartelor statistice furnizate de platforma informatică, se înregistrează următoarea situaţie pe probe şi tranşe de note:

  • Proba: E.a) - Limba şi literatura română - procentul notelor mai mari sau egale cu 5 este de 77,23% (66,84% în 2025);
  • Proba E.c) - Disciplina obligatorie a profilului (matematică/istorie) - procentul notelor mai mari sau egale cu 5 - 64,48% (63,28% în 2025);
  • Proba: E.d) - Proba la alegere a profilului şi specializării (discipline: Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană, Biologie vegetală şi animală, Chimie, Economie, Fizică, Filosofie, Geografie, Informatică, Logică, Psihologie, Sociologie)- procentul notelor mai mari sau egale cu 5 - 73,69% (69,46% în 2025);
  • Proba: E.b) - Limba maternă - procentul notelor mai mari sau egale cu 5 - 86,56% (82,5% în 2025).

Potrivit sursei citate, lucrările scrise ale elevilor care au susţinut simularea probelor scrise din cadrul examenului de bacalaureat se află în unităţile de învăţământ în care elevii au susţinut probele scrise.

Profesorii care predau disciplinele la care s-au susţinut probele simulării au acces la lucrările elevilor din clasele la care predau. Conducerile unităţilor de învăţământ vor pune la dispoziţia cadrelor didactice borderourile de evaluare transmise de la nivelul Ministerului Educaţiei prin inspectoratele şcolare, pentru a fi folosite în procesul de vizualizare a lucrărilor de către candidaţi.

