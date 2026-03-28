Facultățile din București unde concurența a explodat: 8 candidați pe un loc încă din preadmitere

Tot mai mulți elevi încearcă să intre la facultate înainte să susţină examenul de bacalaureat. Mii de candidaţi au susţinut preadmiterea la Universitatea Politehnică în București. Au fost facultăţi la care s-au bătut câte opt candidaţi pe un loc. Cu o notă mare la preadmitere, îţi poţi asigura încă din primăvară locul în facultatea dorită. Cu o singură condiţie: să iei bacalaureatul!

Pentru mii de liceeni, primul examen important din viaţă nu mai e Bacalaureatul. Preadmiterea îţi poate asigura un loc la facultate încă din primăvară. "Asta e facultatea pe care vreau să o urmez și fiind și foarte mulți candidați e destul de mare concurența. Acest examen poate să mi schimbe viitorul. Dacă aș lua preadmiterea, m-aș focusa total pe Bac", spun elevii.

Cele mai căutate facultăţi

La Automatică şi Calculatoare au susţinut examenul peste 1600 de candidați. La Electronică și Telecomunicații, au fost peste 1300 de candidați, pe mai puțin de 400 de locuri. La această sesiune de preadmitere la cele mai căutate facultati se luptă 8 candidați pe un singur loc, iar cei care reușesc să intre acum au un avantaj important: nu mai depind de admiterea din vară. Mai au însă un singur pas. Să promoveze examenul de bacalaureat. Pentru cei care nu prind un loc, competiția se mută în vară, unde, de regulă, rămân mai puține locuri disponibile.

Tot mai multe facultăți scot majoritatea locurilor la concurs încă din această etapă, iar preadmiterea devine, pentru mulți elevi, examenul decisiv.

Reporter: Ai avea mai multe emoții aici decât la BAC sau la BAC?

Elev: Nu, aici. În niciun caz Bacul, adică Bacul e ca și luat. Pregătirea e mult mai intensă pentru Poli. Pentru mine, primul pas prin a lua un examen este să te prezinți.

Cum se desfăşoară preadmiterea

Pentru universități, preadmiterea este un mod de a selecta din timp candidații cei mai buni. "Este o şansă pentru cei care sunt bine pregătiţi acum şi o şansă pentru cei care învaţă pe ultima sută de metri să vadă care e nivelul şi să ajungă la nivelul la care trebuie să devină studenţii noştri.

Acest examen constă în 3 probe, două dintre ele sunt obligatorii, este proba de matematică şi la alegere între informatică şi fizică, proba a doua", a explicat Mihnea Moise, decanul Facultăţii de Automatică şi Calculatoare.

Cei care au susţinut azi preadmiterea au aflat deja rezultatul examenului, iar pe 1 aprilie vor ştii şi dacă au deja un loc la facultate.

