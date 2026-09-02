Elevii de clasa a noua nu vor avea manualele din prima zi de şcoală. Variantele digitale vor ajunge la jumătatea lunii septembrie, iar cele fizice după alte 30 de zile. Este termenul avansat de ministrul Educaţiei, într-un interviu exclusiv acordat Mădălinei Iacob, pentru Observator, cu câteva zile înainte de începerea anului şcolar.

Dacă licitaţiile pentru manuale se vor încheia la timp, editurile vor putea trimite la minister variantele digitale ale manualelor la jumătatea lunii septembrie, spune ministrul, acolo unde nu sunt contestaţii. Totuşi, fizic, manualele vor ajunge după alte 3-4 săptămâni. Drept urmare, abia la jumătatea lunii octombrie vor ajunge la elevi. Şi asta în condiţiile în care totul merge strună, fără contestaţii ale participanţilor la licitaţii ori alte probleme legate de birocraţie ori logistică.

Mihai Dimian, ministrul Educaţiei: "Eu pot să vă spun ce s-a întâmplat din momentul în care am venit aici, în luna martie. Bugetul s-a aprobat pe 27 martie, iar pe 28 au fost trimise solicitările către ANAP, pentru publicare. Cred că pe 10 aprilie au fost publicate de ANAP. Deci exact în momentul în care s-a publicat bugetul am avut baza legală financiar pentru a da drumul la licitaţii. Din 10 aprilie ai avut nevoie de timp pentru ca editurile să poată elabora aceste manuale conform programelor şcolare noi şi solicitărilor din caietele de sarcini. S-a făcut acest lucru în două luni de zile. În iunie s-a închis acest proces şi a început evaluarea. Pe 15 august am finalizat acest proces. De atunci suntem în etapele birocratice legate de ANAP, se verifică mai întâi documentaţia, se clarifică prima parte legată de rezultatele preliminare, după care lasă loc contestaţiilor, cred că undeva pe 15 septembrie se publică rezultatele finale şi vom vedea dacă sunt sau nu contestaţii. Unde nu sunt, semnăm contractul şi putem primi varianta digitală, urmând ca, estimăm ca în 3-4 săptămâni să primim şi variantele fizice".

Chiar şi în aceste condiţii, ministrul consideră că materia poate fi acoperită cu manualul digital, pentru că elevii au deprinderile necesare.

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"Cred că majoritatea tinerilor, da, au acces și la varianta electronică și o pot folosi atât în clasă, cât și acasă."

În plus, primele 3-4 săptămâni care ar putea fi afectate pot fi acoperite cu evaluări ale cunoştinţelor elevilor. De asemenea, manualele vechi au noţiuni care pot fi folosite, până la venirea celor noi, spune ministrul.

Mesajul ministrului pentru elevi, la început de an şcolar

Într-o sesiune de răspunsuri rapide, ministrul a spus că preferă sistemul fără teze şi cu module, în loc de semestre. Întrebat dacă este ministrul elevilor sau al profesorilor, Dimian a spus că este al ambelor categorii deopotrivă, ba chiar al "societăţii în general".

Acesta a avut şi un mesaj pentru elevi, în pragul începerii noului an şcolar.

"Cred că veniți cu o mare speranță în acest nou an școlar. Vă așteptăm cu drag. Aveți încredere în profesorii voștri și învățați!"