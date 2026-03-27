Cine este eleva de 10 din România care a a bifat Harvard, Stanford și acum Tufts

Denissa Lăbunț este o tânără cercetătoare care a adus României Marele Premiu și Medalia de Aur la Olimpiada Internațională de Proiecte de Cercetare (IRPrO) 2025 din Indonezia. Inovația sa în domeniul sustenabilității, proiectul "Eco Smart Footwear", alături de un palmares științific impresionant, i-au asigurat includerea în campania națională "100 de tineri pentru dezvoltarea României", derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.

La doar 18 ani, a bifat Harvard, Stanford și acum Tufts. Cine este eleva de 10 din România care a fost înscrisă în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”

Campania își propune să aducă în atenția publică exact genul acesta de tineri: lideri în formare care refuză limitările și excelează pe plan internațional, dar a căror viziune rămâne ancorată în evoluția propriei țări. Pasionată de reacții chimice și legi fizice, Denissa are un parcurs academic de excepție în științele exacte. Pe lângă succesul din Indonezia la categoria Fizică și Inginerie, eleva și-a demonstrat expertiza câștigând Medalia de Aur la Olimpiada Internațională de Chimie Aplicată (IAChO) 2024 și Medalia de Argint la Olimpiada Internațională de Chimie Avogadro.

Ceea ce o transformă, însă, dintr-un olimpic de top într-un adevărat fenomen academic este modul în care alege să-și utilizeze inteligența. Denissa refuză etichetele stricte: este, simultan, un cercetător premiat în Asia, un tânăr care studiază "filosofia îndoielii" la Oxford și un viitor jurist determinat să impună rigoarea științifică în sălile de judecată din România. Programele de elită la care a avut acces, prin bursele oferite de John Locke Institute în centre precum Oxford și Singapore, au declanșat o schimbare profundă în modul ei de analiză.

"Dacă olimpiadele m-au învățat cum să am dreptate, cursurile de Filosofie, Politică și Economie (PPE) m-au învățat știința de a nu avea dreptate", mărturisește ea. Impactul cu mediul academic asiatic, recunoscut pentru pragmatismul său, a forțat-o să iasă din tiparele vestice. "În Singapore am învățat să îmi atac propriile convingeri până când din ele a rămas doar scheletul logic", adaugă tânăra, care s-a întors din acest program cu titlul de Merit Scholar Awarded with Distinctions și cu certitudinea că scopul final al intelectului este apropierea continuă de adevăr, nu simpla câștigare a unei dezbateri.

Articolul continuă după reclamă

Viziunea Denissei se va extinde și mai mult în vara anului viitor, când va participa, în calitate de bursieră, la The School of The New York Times în Statele Unite. Cu toate acestea, recunoașterea internațională - de la cursurile la Harvard și Stanford până la admiterea la Universitatea Tufts - nu reprezintă pentru ea un simplu bilet de plecare.

Refuzând să fie doar un "produs finit" al sistemului, tânăra își asumă rolul de agent al schimbării. "Sunt o tânără într-o perpetuă căutare, ghidată de o busolă morală riguroasă și de o curiozitate științifică neobosită. Prin această campanie, îmi doresc să demonstrez că generația noastră are curajul intelectual de a pune întrebările care incomodează și capacitatea de a oferi, în final, răspunsurile care construiesc o țară mai bună."

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Știați că puteți solicita la Termoenergetica o recalculare a facturilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰