Doi bărbaţi din Bacău, prinși în flagrant în timp ce încercau să-i dea 2.500 de euro unui polițist

IPJ Bacău, un tânăr de 22 de ani și un bărbat de 53 de ani au fost prinși în flagrant, joi, în timp ce încercau să mituiască un polițist. Aceștia urmau să-i dea 2.500 de euro unui agent pentru ca să intervină în soluționarea favorabilă a unui dosar legat de o infracțiune rutieră.

Intenția celor doi a fost denunțată chiar de polițistul în cauză, din cadrul IPJ Bacău. Astfel, cei doi bărbați au fost prinși în flagrant în cadrul unei operațiuni a polițiștilor din Bacău.

Unul dintre ei voia să-şi recupereze permisul

"Astfel, la data de 7 mai a.c, în baza denunțului formulat de un polițist din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, polițiștii de la economic au desfășurat activități specifice pentru organizarea și realizarea prinderii în flagrant delict a două persoane pentru infracțiunea de cumpărare de influență", informează IPJ Bacău.

Tânărul de 22 de ani și bărbatul de 53 de ani i-ar fi promis și ulterior ar fi predat unui polițist 2.500 de euro, pentru ca acesta să intervină la un coleg de-ai săi ce instrumentează un dosar penal în care unul dintre bănuiți este cercetat pentru săvârșirea unei infracțiuni rutiere, pentru a obține o soluție favorabilă și pentru a-i fi restituit permisul de conducere.

După ce au fost prinși în flagrant de polițiști, cei doi au fost conduși la sediul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău în vederea continuării cercetărilor.

