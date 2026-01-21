Se apropie săptămâna de vacanţă a copiilor din luna februarie, denumită şi "vacanţa de ski". Astfel, Ministerul Educației a anunțat miercuri perioadele în care vor intra elevii, în funcție de județ, în vacanță.

Cine sunt elevii care vor intra primii în vacanţă în luna februarie. Programarea pe fiecare judeţ - Sursa: Ministerul Educaţiei

Săptămâna de vacanță din luna februarie este diferită pentru elevii din țară. Periaoada este stabilită de inspectoratele școlare. Singura condiție este ca aceasta să fie programată în perioada 9 februarie - 1 martie 2026.

Astfel, elevii din Timiș, Cluj și Bistrița-Năsăud vor intra primii în vacanță. Aceștia nu vor avea cursuri în perioada 9-15 februarie.

În perioada 16-22 februarie 2026 vor avea vacanța de schi elevii din județele: București, Ilfov, Bihor, Sălaj, Cluj, Timiș, Hunedoara, Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Olt, Argeș, Teleorman, Dâmbovița, Giurgiu, Prahova, Buzău, Călărași, Ialomița, Vrancea, Brăila și Vaslui.

Articolul continuă după reclamă

În perioada 23 februarie - 01 martie 2026 vor fi în vacanța de schi elevii din județele: Satu Mare, Maramureș, Arad, Alba, Sibiu, Mureș, Brașov, Covasna, Harghita, Neamț, Suceava, Bacău, Iași, Botoșani, Galați, Tulcea, Constanța și Dolj.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

"Pentru că se apropie săptămâna de vacanță la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, vă reamintim că aceasta este planificată în perioada 9 februarie - 1 martie 2026", a transmis Ministerul Educației.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ar trebui modificată formula de calcul a impozitului auto? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰