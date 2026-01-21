Cine sunt elevii care vor intra primii în vacanţă în luna februarie. Programarea pe fiecare judeţ
Se apropie săptămâna de vacanţă a copiilor din luna februarie, denumită şi "vacanţa de ski". Astfel, Ministerul Educației a anunțat miercuri perioadele în care vor intra elevii, în funcție de județ, în vacanță.
Săptămâna de vacanță din luna februarie este diferită pentru elevii din țară. Periaoada este stabilită de inspectoratele școlare. Singura condiție este ca aceasta să fie programată în perioada 9 februarie - 1 martie 2026.
Astfel, elevii din Timiș, Cluj și Bistrița-Năsăud vor intra primii în vacanță. Aceștia nu vor avea cursuri în perioada 9-15 februarie.
În perioada 16-22 februarie 2026 vor avea vacanța de schi elevii din județele: București, Ilfov, Bihor, Sălaj, Cluj, Timiș, Hunedoara, Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Olt, Argeș, Teleorman, Dâmbovița, Giurgiu, Prahova, Buzău, Călărași, Ialomița, Vrancea, Brăila și Vaslui.
În perioada 23 februarie - 01 martie 2026 vor fi în vacanța de schi elevii din județele: Satu Mare, Maramureș, Arad, Alba, Sibiu, Mureș, Brașov, Covasna, Harghita, Neamț, Suceava, Bacău, Iași, Botoșani, Galați, Tulcea, Constanța și Dolj.
"Pentru că se apropie săptămâna de vacanță la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, vă reamintim că aceasta este planificată în perioada 9 februarie - 1 martie 2026", a transmis Ministerul Educației.
