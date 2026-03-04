Specialiștii spun că e nevoie de 15 minute pe zi de citit ca imaginația copiilor să prindă aripi și lectura să nu mai fie bau-bau. Într-o țară în care bibliotecile trag obloanele, iar aproape jumătate dintre elevi citesc, dar nu prea înțeleg ce, soluția sună simplu: citiţi cu voce tare! Și surpriză, cei mici nu mai spun n-am chef, ci devorează autori contemporani şi povești fresh. Colega mea, Mădălina Iacob, a intrat în poveste, într-o școală din București.

"Nu împlinisem încă patru ani când am început să fac sport. Mama nu mai știa ce e de făcut cu mine, era absolut disperată, mai ales când le vedea pe celelalte fetițe. Între noi fie vorba, ce plictiseală! Păi cum să stai locului când mereu ai idei așa de distractive? Sfatul meu e simplu -trezește campionul din tine. Ce ziceți? Aveți gânduri să ajungeți și voi campioni așa?", citește Mădălina Iacob, reporter Observator.

"Daaa!", răspund copiii.

Numai ochi și urechi. În clipa în care cartea deschisă în fața lor era despre o fetiță de vârsta lor, scrisă de o tânără gimnastă româncă de talie mondială. Lectura cu voce tare este cea mai nouă soluție pentru a-i ține pe copii aproape de cărți din plăcere, nu ca pe o temniță, spun specialiștii.

"Cele trei sfaturi sunt să citim cu voce tare timp de 15 minute în fiecare zi, să alegem cărți potrivite pentru vârsta și preocupările copiilor și, mai ales, cel mai important, să discutăm cu ei despre ceea ce au înțeles din poveștile pe care le-am citit", explică Andreea Nistor, specialist în educație.

"Diferența dintre copiii cărora li se citește minimum 15 minute pe zi și copiii care nu au, spre exemplu, nicio carte acasă este de 700.000 de cuvinte în vocabular, față de 1.700.000 de cuvinte în vocabular", precizează Andreea Nistor, specialist în educație.

"Mie îmi place să citesc benzi desenate, pentru că sunt mai scurte, dar sunt și captivante, cu aventură", spune o elevă.

"Cărți de aventură, câteodată citesc și cărți care îți ating sufletul. Eu știu că foarte mulți copii stau pe telefoane. Le recomand din tot sufletul meu să nu se mai uite pe telefoane, să ia o carte și să înceapă să o citească, pentru că cel mai probabil o să le placă", spune o altă elevă.

Performanța școlară este parte din poveste - depinde mult de capacitatea de a înțelege ce citești, spun profesorii. Studiile PISA ne clasează pe ultimele locuri la acest capitol, iar aproape unu din doi copii se află în zona analfabetismului funcțional în țara noastră. Titlurile sunt, în multe cazuri, învechite sau neatractive.

"Uneori ne și place, că sunt și cărți, cum ar fi cărți desenate cu aventuri, uneori e și obligație, când sunt așa mai plictisitoare sau fără poze. Povestea kendamei pierdute este cartea mea preferată", spune un elev.

Mai mult, 1.460 de biblioteci au fost închise, iar două treimi sunt în mediul rural, dar dețin doar 22% din fondul de carte.

"Ne-am gândit la o bibliotecă vie, cu titluri noi. Am colaborat cu edituri în vogă, din topuri, ne-au spus ce anume le-ar plăcea copiilor să citească. Am reușit să aducem foarte multe titluri diferite, care se află deja în fondul vechii noastre biblioteci. Copiii vin împreună cu profesorii și citesc", explică Eryka Lang, director adjunct Școala Pia Brătianu.

Mii de școli din București și din țară au atins deja aproape un milion de minute de lectură cu voce tare, alături de elevi și părinții lor.

