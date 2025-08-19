Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României lansează concursul național de scenarii de film „Conștient, nu dependent” – un apel direct către tineri creatori care vor să transforme subiectul într-un scurtmetraj cu impact real.

„Conștient, nu dependent”: 1.500 € pentru un scenariu care tratează problema drogurilor

Se caută povești autentice, fără clișee. Se acceptă orice formă sau gen, cu o singură condiție: scenariul să arate cum arată, de fapt, traseul către dependență și unde pot apărea alegeri mai bune. Campania poartă același nume — „Conștient, nu dependent” — și merge pe ideea că un film de cinci-zece minute poate duce mai departe o discuție pe care școala sau părinții o amână.

Concursul are două premii: 1.500 de euro pentru cel mai bun scenariu și 500 de euro pentru cea mai originală/creativă idee. După finală, scenariul câștigător intră în producție video cu scop educativ, iar filmul va fi promovat pe canalele campaniei. E un traseu complet: idee – scenariu – film – public.

Cine poate participa? Oricine simte că are ceva de spus pertinent și bine scris pe tema consumului de droguri în rândul tinerilor. Poți trimite un scenariu final sau o idee însoțită de o prezentare clară (concept, personaje, situații, final). Înscrierea se face pe site-ul fundației, prin formularul dedicat, până la finalul lunii septembrie 2025. Juriul reunește scenariști, regizori, psihologi și comunicatori cu experiență în proiecte sociale și educaționale — adică exact oamenii care pot citi atât calitatea unei povești, cât și relevanța ei pentru publicul tânăr.

Cei care au mai concurat știu că forma contează. Un scenariu bun are ritm, replici care sună natural și situații credibile. Aici nu se caută eroi perfecți, ci contexte: tentația, grupul, petrecerea, „prima dată”, minciuna spusă acasă, panica, efectele. Dacă vrei un reper practic: spune-ți povestea în secvențe clare, arată personajele înainte să le judeci, și nu uita că finalul trebuie să lase o concluzie utilă, nu doar un șoc.

Încă un detaliu important: nu există limită de gen. Poți povesti printr-o anchetă documentară, printr-o animație minimalistă sau printr-un one-shot tensionat. Poți centra acțiunea pe un elev, pe un frate mai mare, pe un părinte sau pe un profesor care observă semnele și acționează. Ce contează e adevărul situației și utilitatea pentru alți tineri care vor vedea filmul.

De ce merită să intri în acest joc? Pentru că, dacă știi să scrii bine, nu doar pui o opinie pe internet, ci trimiți un film în lume, film care poate fi văzut în școli, la evenimente, pe platformele fundației. În loc de încă o dezbatere fără finalitate, vei avea o piesă de conținut care rămâne, circulă și, poate, schimbă un comportament.

