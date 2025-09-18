La Iași, toamna i-a prins pe studenţi cu mopul în mână. În campusul Tudor Vladimirescu, 135 de studenți de la Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi au lăsat vacanța deoparte și au trecut la treabă: saci de gunoi, pensule de vopsit și multă energie. Iar rezultatul a fost pe măsura aşteptărilor. Cu zâmbetul pe buze, tinerii au transformat căminele studențești în spații curate și primitoare.

Cu muzica duduind în boxe, zâmbete largi și chef de muncă cât pentru o întreagă armată. Așa i-am găsit pe studenții din campusul Tudor Vladimirescu din Iași, care au început curăţenia de toamnă.

În căminul T7, casa studenților de la Construcții, voia bună e la ordinea zilei. Iar printre ei am găsit-o şi pe Sânziana, care de trei ani vine să pună umărul la marea curățenie.

"Vrem să creăm un spaţiu curat şi pentru noii noştri colegi, pentru noi, să întreţinem atmosfera. Aşa e cel mai bine", spune Sânziana, studentă.

Și în căminul T17 e forfotă mare. 175 de studenți au venit să dea o mână de ajutor la curățenie și văruit, iar pentru unii dintre ei e prima dată când trăiesc această experiență de echipă.

"Este prima dată când vin să-i ajut pe colegii mei. Este necesar ca o dată la anumită perioadă de timp să mai venim să ajutăm", spune un student.

"Anul acesta avem disponibile aproximativ şase mii de locuri de cazare şi, ca-n fiecare an, studenţii din anii mai mari, ligile studenţesti, partenerii noştri ne sprijină în organizarea şi curăţenia în care ei vor locui", a declarat Bogdan Istrate, prorector Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" Iaşi.

Efortul lor nu trece neobservat, ba chiar face diferența. Grație ajutorului, căminele strălucesc, iar cei care le administrează reușesc să facă economii importante.

Preţurile pentru camere variază între 340 de lei şi 550 de lei. Cazarea într-o cameră cu baie proprie, în care vor sta doi studenţi, costă 480 de lei pe lună. Cei care au venit să ajute la curăţenie vor avea o lună cazare gratuită.

Zece zile va dura dura curăţenia generală pentru ca cele 20 de cămine din campusul Tudor Vladimirescu să fie gata la timp. Mai ales, că în mai puţin de o lună, peste 6.000 de studenți se vor caza aici.

