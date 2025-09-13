Daniel David, ministrul Educaţiei, a fost invitat la Observator pentru a trage concluziile după prima săptămână din noul an şcolar. Un început de an şcolar marcat de proteste şi nemulţumiri de toate felurile.

Printre altele, Daniel David a spus că şcoala în trei schimburi este ilegală, iar instituţiile care au acest program ar trebui să renunţe la astfel de practici.

Daniel David: "E ilegal să ai școală în trei schimburi"

"Ca ministrul nu pot spune decât că este ilegal să funcționeze o școală în trei schimburi. Dacă există această problemă... Trebuie să fie semnalată de către părinți sau de către cineva, către Inspectorat și dacă Inspectoratul nu reacționează, către minister. Nu vreau să discut ceva ce este în afara legii ca să-i găsesc o justificare. Vreau să mi se facă o sesizare, adică către Inspectorat prima dată și după aceea discutăm. Este ilegal să ai școală în trei schimburi.

Nu știu, dacă părinții sunt nemulțumiți pot să aducă discuția la nivel de Minister. Dar nu știam soluția Inspectoratului, acum mi-o spuneți, o să o verific și eu, dar încă o dată, prin lege, nu poți să ai școală în trei schimburi", a declarat Daniel David la Observator.

