Daniel David, despre şcolile care au primit ameninţări: "Prezenţa jandarmilor şi a Poliţiei va fi crescută"

Ministrul Educaţiei, Daniel David, a anunţat măsuri suplimentare de securitate în şcolile care au primit ameninţări prin email. Procesul educaţional continuă sub supravegherea autorităţilor, cu un apel la " îngrijorare responsabilă ", nu panică.

Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David, a declarat miercuri că prezenţa Poliţiei şi a Jandarmeriei va fi una crescută în zona şcolilor care au primit mesaje de ameninţare, după ce un al doilea astfel de mesaj a fost trimis în şcoli din Bucureşti şi şapte judeţe, informează Mediafax.

"Mesajul dat este foarte grav, de aceea sunt convins că autorităţile îşi vor face datoria şi va fi şi un exemplu pentru alţii din societate care cred că se pot juca cu astfel de mesaje, fie doar ca o joacă, fie ca mesaj serios. Să nu creadă cineva că dacă trimite un email de pe o adresă care i se pare că va fi greu de identificat va scăpa. (...) Ştiu că autorităţile îşi fac datoria. Suntem în contact cu Ministerul de Interne. Procesul educaţional trebuie să se desfăşoare normal, cu doza aceea de îngrijorare responsabilă".

Prezenţă sporită în jurul şcolilor vizate

Întrebat dacă a cerut pază suplimentară în şcolile care au primit ameninţarea, Daniel David a răspuns: "Da, în discuţiile noastre cu Ministerul de Interne ni s-a spus că în zona şcolilor care au primit astfel de mesaje prezenţa jandarmilor şi a Poliţiei va fi crescută".

Potrivit ministrului, cel de-al doilea mesaj de ameninţare a fost trimis în şcoli din şapte judeţe. "Din analizele noastre, acest al doilea mesaj a ajuns la unităţi şcolare din aproximativ şapte judeţe. Mesajul nostru şi acţiunile noastre au fost foarte clare. Pe de o parte, suntem în contact strâns cu Ministerul de Interne. Ne consultăm, ne informăm reciproc, iar în acelaşi timp, prin intermediul inspectoratelor, avem legătura cu unităţile care au primit emailul, unităţi cărora li s-a cerut să facă sesizare la Poliţie din oraşul, localitatea unde se află. De asemenea, mesajul nostru pe care l-am dat încă de acum două zile a fost că informaţiile trimise prin acest email reprezintă informaţii şi ameninţări foarte grave", a arătat Daniel David.

În opinia sa, atitudinea trebuie să fie una de "îngrijorare responsabilă", nu de panică. Ministrul Educaţiei şi Cercetării a mai spus că şcolile au fost instruite să fie "mai vigilente", inclusiv prin aplicarea Regulamentului de ordine interioară, iar directorii şi diriginţii, acolo unde simt că trebuie discutat şi cu elevii şi cu părinţii, să facă acest lucru.

"Mesajul meu nu poate să fie decât cel pe care l-am mai dat şi înainte: îngrijorare responsabilă, dar procesul educaţional trebuie să se desfăşoare în mod obişnuit. Nu am primit nicio sesizare, nu am primit niciun sfat, sugestie de la autorităţi care se ocupă de securitate, ordine publică să interferăm cumva sau să blocăm procesul educaţional. Mesajul meu este: procesul educaţional trebuie să continue, să fie încredinţaţi că şi Ministerul Educaţiei îşi face datoria şi că în zonă sunt echipe de Poliţie şi de Jandarmerie, care sunt mai prezente tocmai pentru a preveni aceste ameninţări, dacă sunt reale", a mai arătat ministrul.

Un nou mesaj de ameninţare privind comiterea unui atac a fost trimis miercuri dimineaţă, prin mail, către mai multe şcoli din Bucureşti şi din ţară, a anunţat Poliţia Română.

