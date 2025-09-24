Noi ameninţări trimise către școli din București și peste 20 de județe. Un elev de 17 ani este audiat

Noi mesaje de amenințare au fost trimise prin e-mail marți și miercuri dimineața către sute de școli din București și peste 20 de județe. Un adolescent de 17 ani este audiat în acest caz, dar nu este clar dacă el este autorul mesajelor. Autoritățile exclud, deocamdată, o amenințare reală.

Potrivit surselor Observator, mesajele au fost trimise de pe aceeași adresă de e-mail folosită și duminică, 21 septembrie. De data aceasta, e-mailul de amenințare a inclus și patru imagini: fotografii cu Adam Lanza, autorul masacrului de la Sandy Hook din 2012 (26 de morți), și de la atacul armat din 2022, de la Robb Elementary School din Uvalde, Texas (21 de morți).

Mesaje trimise în masă către școli din peste 20 de județe

Amenințările au fost trimise către școli din județele Arad, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brăila, Brașov, Buzău, Caraș-Severin, Galați, Gorj, Hunedoara, Ialomița, Iași, Ilfov, Mehedinți, Olt, Prahova, Sălaj, Satu Mare, Suceava, Teleorman, Timiș, Tulcea, Vaslui și Vâlcea.

În total, 500 de e-mailuri au fost expediate. Serviciul Român de Informații a transmis că, până în prezent, "nu sunt identificate elemente care să conducă la concluzia că amenințarea ar fi una reală". Purtătorul de cuvânt al Poliției Române a declarat că, împreună cu SRI, s-au efectuat verificări din care a reieșit că mesajul este, cel mai probabil, fals. Cu toate acestea, anchetatorii lucrează deja pe câteva piste.

„Din punctul de vedere al SRI, amenințarea nu este una specifică. Până în prezent nu sunt identificate elemente care să conducă la concluzia că amenințarea ar fi una reală. Autoritățile cu competențe au preluat cazul și acționează pentru identificarea autorului”, a precizat SRI.

