David Petrovici, primul român admis la CalArts - pepiniera de la Hollywood

David Petrovici este un tânăr care a făcut un pas important pentru el și pentru România: a devenit primul actor român acceptat la California Institute of the Arts (CalArts), instituție renumită pentru profilul său interdisciplinar în film, animație și teatru. CalArts a fost fondat în 1961 de Walt Disney.

„Se întâmplă rareori să întâlnim un om ca tine, pe care să-l considerăm alegerea perfectă pentru CalArts!”, a fost feedback-ul primit de David din partea comisiei de admitere.

Datorită performanțelor sale, David Petrovici a fost înscris în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României. Acest program identifică și sprijină tineri valoroși, cu potențial de impact în diverse zone ale societății. David se înscrie, astfel, exact în tipologia valorii pe care campania o pune în lumină.

Pentru a-i înțelege dimensiunea profesională, merită menționat că Milton Justice – regizor și producător premiat cu Oscar pentru documentarul „Down and Out in America”– l-a remarcat astfel: „La modul foarte sincer, nu am găsit un asemenea talent la tinerii din zilele noastre. David strălucește prin dedicare și creativitate, iar ca regizor în devenire, m-a impresionat prin inventivitatea gândirii sale.”

Articolul continuă după reclamă

Milton Justice, cunoscut și pentru prezența sa în seria de documentare premiate, l-a comparat pe David cu Mark Ruffalo și Bryce Dallas Howard – absolvenți de la CalArts, recunoscuți internațional – subliniind că are potențialul de a aduce valoare oricărei instituții sau persoane care investește în dezvoltarea lui profesională.

David Petrovici nu a ajuns la acest nivel întâmplător. A participat la un stagiu de pregătire în Los Angeles cu IFavor Entertainment, unde a lucrat alături de profesioniști precum Brad Koepenick, Tony Cronin, Jeremy Kagan, Louis Fantasia, Harrison Engle, Ninon Aprea și Karen Sperling – nepoata lui Harry Warner (cofondatorul Warner Bros.). A realizat și un documentar de o oră despre viața artistică din Los Angeles care i-a îmbogățit portofoliul.

La nivel local, tânărul actor a avut un succes remarcabil în România: la 17 ani, scurtmetrajul său „Heaven Is Complicated” a primit Premiul pentru cea mai bună comedie la Bucharest Best Comedy Film Festival 2023. De altfel, maestrul Horațiu Mălăele a remarcat public prezența scenică a lui David.

David este absolvent al Avenor College – o școală internațională din București – și a mai fost în trecut beneficiar al proiectelor derulate de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi calculat cât de mult vă costă măsurile de austeritate? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰