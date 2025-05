De marţi încep evaluările naționale. Primii care vor susține examenul sunt elevii de clasa a II-a

Marți încep evaluările naționale de la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2024-2025, a anunțat Ministerul Educației. Astfel, la clasa a II-a, evaluările au loc marți, miercuri, joi și vineri, la Limba română și Limba maternă, scris și citit, Matematică și Explorarea Mediului și Limbă și comunicare, scris și citit, pentru minoritățile naționale. Urmează apoi cei de clasa a IV-a și, în ultima săptămână din mai, clasa a VI-a.

La clasa a IV-a, evaluarea la Limbă și comunicare - Limba română pentru minoritățile naționale are loc în 20 mai, în 21 mai are loc evaluarea la Matematică și Științe ale nuturii, iar în 22 mai la Limbă și comunicare- Limba maternă. La clasa a VI-a, evaluarea la Limba română are loc în 27 mai, o zi mai târziu va avea loc cea la Matematică și Științe ale naturii, iar în 29 mai cea la Limba maternă.

Notele nu se afișează și nu se trec în catalog

Evaluările se desfășoară în timpul orelor de curs, în funcție de programul fiecărei unități de învățământ, de regulă, în sălile de clasă în care elevii își desfășoară activitatea în mod obișnuit. Durata fiecăruia dintre teste este de 45 de minute la clasa a II-a și de 60 de minute pentru clasele a IV-a și a VI-a. Testele sunt evaluate în cadrul unității de învățământ, în maximum 7 zile de la data susținerii ultimului test de la clasa respectivă. Rezultatele obținute nu se afișează/nu se comunică public și nu se înregistrează în catalogul clasei, decât la solicitarea scrisă a elevului, atunci când punctajele obținute se pot echivala în calificative/note și pot fi trecute în catalog.

Calendarul evaluărilor naționale:

1. Evaluare clasa a II-a — EN II:

Limbă și comunicare — scris — Limba română - 13 mai 2025

Limbă și comunicare — scris — Limba maternă - 13 mai 2025

Limbă și comunicare — citit — Limba română - 14 mai 2025

Limbă și comunicare — citit — Limba maternă -14 mai 2025

Matematică și Explorarea mediului - 15 mai 2025

Limbă și comunicare — scris — citit — Limba română pentru minoritățile naționale - 16 mai 2025

2. Evaluare clasa a IV-a — EN IV:

Limbă și comunicare — Limba română/Limba română pentru minoritățile naționale - 20 mai 2025

Matematică și Științe ale naturii - 21 mai 2025

Limbă și comunicare — Limba maternă - 22 mai 2025

3. Evaluare clasa a VI-a — EN VI:

Limbă și comunicare — Limba română - 27 mai 2025

Matematică și Științe ale naturii - 28 mai 2025

Limbă și comunicare — Limba maternă - 29 mai 2025

