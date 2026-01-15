Într-o zonă a țării în care multiculturalitatea este o realitate cotidiană, cultura română a fost sărbătorită anul acesta printr-un gest simplu și profund: o carte scrisă de elevi pentru copii.

De Ziua Culturii Naționale, elevii din Odorheiu Secuiesc au lansat o carte de povești pentru colegii mai mici

La Liceul Teoretic „Marin Preda” din Odorheiu Secuiesc, Ziua Culturii Naționale a fost marcată prin lansarea volumului „Biblioteca Fermecată”, o colecție de povești originale create de elevii instituției și realizată în parteneriat cu Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.

Evenimentul, desfășurat joi, 15 ianuarie, a reunit elevi, profesori și invitați într-un program dedicat literaturii române și memoriei culturale. Cartea lansată în cadrul activității este rezultatul unui proiect început în 2025, când profesoara de limba și literatura română Andreea Tidor le-a propus elevilor să scrie povești pentru copiii din clasele primare. Ideea a prins contur treptat: textele au fost adunate, ilustrate și editate, iar astăzi au devenit o carte adevărată, publicată cu sprijinul Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.

Volumul „Biblioteca Fermecată” este o dovadă că educația culturală nu se limitează la studiul clasic al literaturii, ci poate încuraja creația și responsabilitatea față de patrimoniul lingvistic. Într-un context în care se discută tot mai des despre nevoia de a revitaliza interesul tinerilor pentru lectură, astfel de proiecte arată că literatura română își găsește continuitatea prin generațiile care o scriu mai departe.

Ziua Culturii Naționale este, la rândul ei, o sărbătoare relativ recentă, instituită în 2010, pentru a celebra nașterea lui Mihai Eminescu și, prin ea, întreaga moștenire a culturii române. Alegerea acestei date nu este întâmplătoare: Eminescu este considerat arhitectul limbii române moderne, iar opera lui depășește granițele poeziei, cuprinzând filozofie, jurnalism și reflecție socială.

De aceea, evenimentul din Harghita a fost completat cu un moment artistic dedicat poetului și lui Ion Creangă, urmat de un recital de poezii traduse și recitate în mai multe limbi, o alegere firească pentru un oraș în care conviețuiesc culturi și limbi diferite.

Într-o perioadă în care sistemul educațional este adesea criticat pentru lipsa de resurse sau pentru rigiditate, exemplul liceului din Odorheiu Secuiesc arată că profesorii pot transforma sărbătorile culturale în ocazii reale de formare și exprimare.

Liceul „Marin Preda” poartă numele unuia dintre cei mai importanți scriitori români ai secolului XX, iar această identitate culturală este parte din misiunea sa educațională. Marin Preda însuși a fost un autor preocupat de felul în care literatura poate reflecta realitatea socială, iar elevii liceului care îi poartă numele par să ducă mai departe această viziune, scriind povești despre lumi posibile și valori universale.

Evenimentul de la Odorheiu Secuiesc s-a încheiat cu lansarea volumului „Biblioteca Fermecată” și cu promisiunea că exemplarele cărții vor fi distribuite în școli primare din județ. Prin acest gest, elevii de liceu au reușit să transforme Ziua Culturii Naționale într-un dialog între generații, de la adolescenți către copii, de la scriitori debutanți către cititori aflați la început de drum.

Tot pe 15 ianuarie, Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României difuzează online, pe canalul oficial de YouTube și pe pagina de Facebook, spectacolul „Eminescu, ziditorul limbii române”, începând cu ora 18:00. Spectacolul, o producție teatrală dedicată poetului național, readuce opera eminesciană în fața publicului tânăr printr-o montare modernă, cu actori de teatru și muzicieni consacrați.

Ziua Culturii Naționale rămâne o ocazie de reflecție asupra felului în care învățăm să transmitem valorile care ne definesc.

