Elevii din gimnaziu, tot mai afectați emoțional. Raport: 1 din 4 prezintă risc de tulburări psihice

Un raport recent arată că 1 din 4 elevi de gimnaziu din România prezintă risc de tulburări emoționale. Fetele, elevii din urban, romii și copiii refugiați sunt cei mai vulnerabili. Lipsa intervențiilor specializate și a sprijinului emoțional sistematic agravează situația.

Un raport din cadrul proiectului "Politici şi resurse pentru şcoli sigure şi suportive", citat de Agerpres, atrage atenția asupra unei crize tot mai vizibile în rândul elevilor din învățământul gimnazial din România: fragilitatea stării lor emoționale și riscurile de sănătate mintală.

Documentul, elaborat cu sprijinul Uniunii Europene și al UNICEF, în colaborare cu Ministerul Educației, arată că 23% dintre elevii de gimnaziu se confruntă cu un risc semnificativ de tulburări emoţionale. Printre manifestările cele mai frecvente se numără oboseala cronică (45%), neliniștea și agitația (33%) și stările de îngrijorare excesivă (31%).

Cei mai vulnerabili

Raportul indică faptul că fetele, elevii din mediul urban, cei cu cerințe educaționale speciale, romii și refugiații sunt categoriile cele mai vulnerabile. În rândul fetelor, incidența tulburărilor de internalizare, ca depresia sau anxietatea, este dublă față de cea a băieților. Mai mult, elevii non-binari se confruntă cu un risc accentuat de dezechilibru emoțional.

Dezechilibrele emoționale cresc odată cu vârsta şi ating un vârf în clasele a VII-a și a VIII-a. Aceste realități sunt confirmate și de părinți, profesori și consilieri, care observă o degradare accelerată a stării psihice a elevilor, în special în anii terminali de gimnaziu.

Bullying-ul și auto-vătămarea, fenomene care prind amploare

Agresivitatea și bullying-ul sunt larg răspândite. 19% dintre elevi declară că sunt frecvent jigniți sau intimidați, iar 16% sunt expuși riscului de a fi victime ale bullyingului. În același timp, 15% dintre elevi recunosc că au fost agresori, iar 25% prezintă tendințe de auto-vătămare, procent îngrijorător, mai ales în rândul fetelor.

Raportul dezvăluie și o legătură directă între dificultățile de reglare emoțională și comportamentele de risc: elevii care nu-și pot gestiona emoțiile sunt de două ori mai predispuși la auto-vătămare sau consum de substanțe.

O bază relațională bună, dar încrederea scade cu vârsta

Deși 70% dintre elevi spun că se simt bine între colegi, iar peste 80% afirmă că își ajută colegii și își asumă greșelile, doar 63% se simt respectați în școală, iar 60% se simt în siguranță. Încrederea în profesori și deschiderea față de consilierii școlari sunt reduse: doar 54% ar apela la consilier în caz de nevoie.

În plus, pe măsură ce înaintează în vârstă, elevii devin tot mai reticenți în a-și exprima opiniile și se simt mai puțin ascultați. Studiul relevă că 13% dintre elevi prezintă risc mediu sau ridicat de dezechilibru socio-emoțional, iar 12% sunt vulnerabili atât acasă, cât și la școală.

Elevii aflați în risc își percep negativ toate dimensiunile vieții. De la imaginea corporală și inteligență, până la sprijinul familial, aceștia își evaluează echilibrul emoțional cu un scor mediu de doar 4,95 din 10, față de 7,06 în rândul colegilor fără risc.

