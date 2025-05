Evaluarea Naţională la clasa a VI-a continuă, miercuri, cu proba la Matematică şi ştiinţe ale naturii, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Marţi, elevii de clasa a VI-a au susţinut proba de Limbă şi comunicare. Testul s-a desfășurat în timpul orelor de curs, iar copiii au avut la dispoziție 60 de minute pentru rezolvarea subiectelor. Spre deosebire de anii trecuți, proba la limba modernă a fost eliminată.

Ieri a fost o zi cu emoții pentru elevii de clasa a VI-a, care au susținut prima probă din cadrul Evaluării Naționale, cea la Limbă și Comunicare.

Testarea a început, însă, cu un scurt instructaj: "Este foarte important să rezolvaţi cât de bine puteţi fiecare test. Citiţi cu atenţie fiecare întrebare, fiecare problemă sau exercițiu, înainte de a răspunde".

60 de minute au avut elevii la dispoziție ca sa rezolve cerințele, timp în care noi am răsfoit testul alături de un profesor de limba romană. Ce au avut de făcut? "Per total au avut întrebări din două tipuri de text, un text non literar şi literar. În cel non literar au fost exerciții de înțelegere a textului, iar în cel literal au avut și motivare de opțiune și exerciții de ortografie. Partea bună este că de anul acesta se notează şi că sunt strict pe materia respectivă, doar pe limba romană, anul trecut a fost şi pe romană – limbă străină", a explicat Cristina Evrici, profesoară de limba română.

Evaluare Națională clasa a VI-a 2025. Azi, elevii susţin proba la Matematică şi ştiinţe ale naturii

Azi e o nouă zi cu emoții. Urmează testarea la Matematică.

"Conţine cinci itemi de matematică, biologie, respectiv fizică. Un elev mediu ar putea să rezolve cel puţin patru dintre cei cinci", a declarat Carmen Drăgoescu, profesoară de matematică.

Important de menționat: rezultatele nu se afișează, nu se comunică public și nu se trec în catalog, decât dacă elevul mulţumit de nota cere expres acest lucru. După Matematică, Evaluarea Națională a elevilor de clasa a şasea continua cu proba la limba maternă, acolo unde este cazul.

Testele sunt evaluate în cadrul unităţii de învăţământ, în maximum 7 zile de la data susţinerii ultimului test de la clasa respectivă. Rezultatele evaluărilor vor fi analizate la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ, fiind apoi folosite pentru întocmirea planurilor individualizate de învăţare ale elevilor.

