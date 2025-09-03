Se strigă bobocii de toamnă în facultăţi. Mii de locuri bugetate au rămas neocupate în toată ţara. Aşa că profesorii speră ca la sesiunea din septembrie să îi atragă pe candidaţi la universitate. Numărul candaţilor a scăzut cu aproape 20% la nivel naţional. De vină este, pe lângă factorul demografic, şi scăderea interesului tinerilor pentru învăţământul superior.

Prima etapă de admitere din vară n-a fost cu noroc pentru facultăţi. Cele mai multe locuri bugetate de la Universitatea din Bucureşti sunt la facultăţile de Biologie, Fizică, Limbi Străine, Ştiinţe Politice şi Teologie Ortodoxă. Numărul candidaţilor a scăzut în acest an cu aproape 8%.

"Vor altceva pe piaţa muncii, vor venituri imediate, vor joburi interesante. Una dintre marile probleme pentru interesul mai scăzut la universitate să ştiţi că este faptul că învăţământul nostru nu este unul atractiv ca metodă de predare" a explicat rectorul Universităţii din Bucureşti, Marian Preda.

Nu s-au înghesuit candidaţii nici la agronomie. Dar înscrierile continuă până pe 22 septembrie.

"Au ramas in jur de 70 de locuri la buget. Facultatea de Agricultură are trei specializări, Facultatea de Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului cu patru specializări, Facultatea de Biotehnologii" a spus prorectorul Universităţii de Științe Agronomice și Medicină Veterinară.

Admiterea în toamnă, doar în baza dosarului

"Vestea bună pentru candidaţii din toamnă este că admiterea se face doar în baza unui dosar. Adică media ponderată între media de la bacalaureat şi nota de la una dintre cele trei discipline obligatorii” a explicat reporterul Observator Mădălina Iacob.

Alexandra s-a decis pe ultima sută de metri să se înscrie la Facultatea de Agricultură. După Bacalaureat, credea că facultatea nu e pentru ea.

"Adevărul este că mi-a fost foarte greu să mă decid. Nu prea ştiu încotro să o iau, şi chiar mi se pare cea mai bună variantă pentru că chiar am nevoie de un job şi după facultate, nu doar să fac o facultate de dragul de a o face" a explicat Alexandra.

Abandonul universitar depăşeşte chiar şi 30% în unele facultăţi

"Undeva 15-20% din candidaţii care nu s-au regăsit pe o listă la admiterea din vara sau s-au răzgândit şi au optat pentru un loc la universitatea noastră" a spus Costel Samuil, prorectorul Universităţii "Ștefan cel Mare" din Suceava.

La Suceava au ramas 39 de locuri disponibile la 3 programe de studii.

Rămâne de văzut câţi dintre studenţi continuă şi finalizează studiile. Abandonul universitar depăşeşte 30% în unele facultăţi din România.

