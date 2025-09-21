Când ne amintim de şcoală, aşa cum o ştiam cu toţii în trecut, nu aveam la dispoziţie niciun gram de tehnologie şi cu atât mai puţin inteligenţă artificială. Acum, elevii găsesc orice au nevoie la doar un click distanţă. Însă, nu întotdeauna ceva ce pare bun vine doar cu beneficii. În multe cazuri, prea multă inteligenţă artificială le poate face mai mult rău elevilor.

Un elev de liceu sau de gimnaziu are acum la dispoziţie zeci de aplicaţii care îi pot face viaţa mai uşoară. Ca să nu mai vorbim de ChatGPT care a început să pună o presiune extraordinară pe şcoală. Acum se rescrie graniţa dintre studiu şi copiat. "E trişat dacă folosesc ChatGPT să îmi fac un plan de eseu?", "sau dacă mă ajută să îmi editez lucrarea?". Sunt întrebări pe care şi le pun tot mai des elevii.

Unde se trage linia între ajutor și fraudă

Dar care sunt limitele între ajutor şi fraudă academică? Este o întrebare care îi provoacă pe profesorii de peste hotare să ia decizii radicale, arată studii recente - temele se mută în clasă, unde nu pot fi copiate. Însă, pe lângă ChatGPT, există şi multe alte aplicaţii şi instrumente care pot fi de un real ajutor la şcoală - fără teama că ai putea trişa.

Odată cu evoluţia tehnologiei aproape fiecare elev are câte un profesor personal de buzunar. Aplicaţia Photomath, spre exemplu, poate fi de un real ajutor la matematică. Faci o poză la exercițiu și primești pas cu pas rezolvarea. Nu e copiat, e explicaţie.

Şi tabletele au câştigat tot mai mult teren. Elevii pot citi manuale digitale şi pot luat notiţe direct cu stiloul electronic. Iar pentru cei pasionați de lectură, un e-reader înseamnă sute de cărți într-un singur ghiozdan.

Aplicații care transformă lecțiile în explicații

Un alt gadget util poate fi şi pixul inteligent, care recunoaşte scrisul de mână şi îl transformă instant în text digital. Perfect pentru elevii care vor să aibă caietele în cloud, la un click distanță.

Însă într-o eră digitală şi temele pentru acasă au ajuns acum adesea făcute cu ajutorul Inteligenţei Artificiale. Instrumente precum ChatGPT oferă rapid idei, exemple sau structuri de eseu.

"Îl folosesc destul de des pentru teme, explicaţii, dacă am nevoie de suport suplimentar. Poate că nu vreau să îmi întreb profesorul sau poate e un răspuns pe care nu poate să mi-l dea", a explicat o elevă în cadrul unui interviu pentru SkyNews.

"E 100% de ajutor în toate lecţiile noastre", a declarat un alt elev pentru SkyNews.

Profesorii, între interdicții și integrarea AI

Această practică ridică însă întrebări importante: cât de mult ajută AI-ul în procesul de învățare și unde începe riscul de a înlocui gândirea critică?

"Dacă vrem să luptăm împotriva AI, este o bătălie pierdută din start. Noi trebuie să îi învăţăm pe copii cum să o folosească ca un instrument, nu ca pe o scurtătură", a subliniat Mrs. Hancock, profesoară.

Profesorii semnalează deja o creștere a trișatului digital. În Statele Unite, unii chiar cer elevilor să îşi facă temele la scoală, direct în clasă, sub supraveghere. ChatGPT ar putea schimba inclusiv modul de notare.

"Va fi la nivel de conversaţii, de discuţii libere, poate chiar dezbateri. Vei avea o şansă să te pregăteşti şi să scrii, dar îţi voi cere să vorbeşti", a mai precizat profesoara.

Alții, în schimb, nu resping Inteligenţa Artificială, ci aleg să o integreze ca instrument pedagogic.

"Ce încercăm să facem este să folosim AI în materii-cheie: ştiinţe, matematică, engleză, informatică şi poate geografie", a transmis pentru SkyNews John Dalton, director David Game College.

Generația care învață cu AI

Studiile arată că 68% dintre elevi şi studenţi simt că şi-au îmbunătăţit performanțele şcolare cu ajutorul tehnologiei şi al Inteligenţei Artificiale.

Generația care intră azi în școală va trăi într-o lume dominată de tehnologie.

Compania-mamă a celebrului ChatGPT, prietenul elevilor, profesorilor, medicilor sau corporatiştilor a lansat de curând primul studiu care arată cum folosim inteligenţa artificială în sarcinile de zi cu zi. Peste 1,5 milioane de conversaţii au fost luate în calcul pentru asta.

Datele arată că Chat GPT este utilizat tot mai des în sarcinile de serviciu sau la şcoală, în timp ce 70% dintre utilizatori îl folosesc în interes personal. În acest sens, Chat GPT este folosit cel mai adesea pentru căutare de informaţii, redactare de texte sau de e-mailuri, şi chiar testare de ipoteze sau dileme personale.

Luna trecută, CHAT GPT a atins un nou prag: 700 de milioane de utilizatori pe săptămână. Adică a câştigat vreo 200 de milioane de noi adepţi şi asta doar pe timpul primăverii şi al verii! De vreo patru ori mai mulţi faţă de 2024. Şi primeşte peste 2 miliarde şi jumătate de mesaje pe zi.

