Homeschooling-ul ar putea deveni legal în România. Ministru: Există în toate țările moderne

Ministrul Educației, Daniel David, a declarat că intenționează să reglementeze sistemul homeschooling în România, oferind astfel părinților care doresc această opțiune acces legal la educația la domiciliu.

de Redactia Observator

la 13.09.2025 , 14:07
"Eu vreau un sistem public, sănătos, normal, focalizat pe copii. În care și profesorii să se simtă bine, iar părinții să fie mulțumiți", a precizat Daniel David, pentru Observator. "Scopul meu este un sistem public puternic și sănătos. Pe lângă acesta, să existe diverse alternative, sisteme private, cum ai și în alte țări, și homeschooling. Nu văd homeschooling-ul ca un sistem pe scară largă, dar cei care doresc ar trebui să aibă acces la el". 

Întrebat dacă homeschooling-ul va fi reglementat oficial, ministrul a răspuns: "Da, ar trebui să fie. Trebuie discutat și văzut cum implementăm acest sistem. Există în toate țările vestice, în toate țările moderne. Miza mea principală rămâne un sistem public puternic, în care actorii educației să obțină performanță și să fie mulțumiți."

