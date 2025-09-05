Anul școlar 2025–2026 începe pe 8 septembrie și se încheie pe 19 iunie 2026, conform calendarului aprobat de Ministerul Educației. Structura acestuia rămâne organizată pe module, cu perioade de cursuri urmate de vacanțe.

Începe şcoala pe 8 septembrie. Ce schimbări aduce anul şcolar 2025 - 2026 - Arhiva Observator

Elevii vor urma cursuri împărțite pe module, cu vacanțe intercalate, iar anumite schimbări vizează organizarea programului școlar și reducerea numărului de schimburi în școli.

Structura anului școlar 2025–2026

Anul școlar va fi împărțit în cinci module de învățare, fiecare urmat de o vacanță. Durata totală a cursurilor va fi de 36 de săptămâni. Programele speciale, precum „Școala Altfel” și „Săptămâna verde”, se pot desfășura în intervalul 8 septembrie 2025 – 3 aprilie 2026, la decizia fiecărei unități de învățământ.

Articolul continuă după reclamă

Schimbări importante în anul școlar 2025–2026

Una dintre modificările majore vizează numărul de schimburi în școli. Conform Legii nr. 198/2023, începând cu acest an școlar, procesul educațional se va desfășura în maximum două schimburi, măsură menită să reducă supraaglomerarea claselor și să îmbunătățească calitatea actului educațional.

Calendarul vacanțelor 2025–2026

Vacanțele elevilor vor fi stabilite de fiecare inspectorat școlar județean sau al municipiului București. Aceste date pot fi ajustate la nivel local de către inspectoratele școlare:

Modulul 1: 8 septembrie – 26 octombrie 2025

Vacanță: 27 octombrie – 2 noiembrie 2025

Modulul 2: 3 noiembrie – 19 decembrie 2025

Vacanță: 20 decembrie 2025 – 7 ianuarie 2026

Modulul 3: 8 ianuarie – 20 februarie 2026

Vacanță: 21 februarie – 1 martie 2026

Modulul 4: 2 martie – 24 aprilie 2026

Vacanță: 25 aprilie – 3 mai 2026

Modulul 5: 4 mai – 19 iunie 2026

Elevii mai pot primi doar 2 tipuri de burse

Începând cu anul școlar 2025–2026, elevii din România mai pot primi doar două tipuri de burse:

Bursa de merit – acordată elevilor cu rezultate bune la învățătură, în top 15% din clasă și cu media generală anuală de cel puțin 9,00, plus media 10 la purtare sau calificativ „foarte bine”.

Bursa socială – destinată elevilor din familii cu venituri reduse sau situații sociale speciale, care au promovat toate materiile și au media 10 la purtare sau calificativ „foarte bine”.

Bursele pentru elevii din învățământ profesional sau tehnologic, bursele pentru premii la olimpiade și bursele speciale (medicale sau pentru orfani) se acordă separat și au reguli specifice, dar pentru majoritatea elevilor, singurele burse standardizate rămân bursa de merit și bursa socială.

Când au loc examenele naţionale

Pentru anul școlar 2025–2026, examenele naționale din România se desfășoară conform calendarului standard aprobat de Ministerul Educației:

Evaluarea Națională (clasa a VIII-a)

Proba la Limba și Literatura Română: 16 – 17 iunie 2026

Proba la Matematică: 18 iunie 2026

Proba la Limba Maternă (dacă este cazul): 19 iunie 2026

Rezultate finale: 24 – 25 iunie 2026

Examenul de Bacalaureat (clasa a XII-a)

Proba scrisă la Limba și Literatura Română: 29 iunie 2026

Proba scrisă la Limba Maternă (dacă este cazul): 30 iunie 2026

Proba obligatorie a profilului: 1 – 2 iulie 2026

Proba la alegere a profilului și specializării: 3 iulie 2026

Rezultate finale: 10 – 11 iulie 2026

Săptămâna altfel şi săptămâna verde

Pentru anul școlar 2025–2026, programele „Școala Altfel” și „Săptămâna Verde” vor fi organizate la decizia fiecărei unități de învățământ, în intervalul 8 septembrie 2025 – 3 aprilie 2026.

Săptămâna Altfel 2025

Organizarea exactă a săptămânii, data și durata este stabilită de fiecare școală, în funcție de programul local și resursele disponibile.

Scop: activități educative nonformale, menite să dezvolte competențele sociale, civice și creative ale elevilor.

Exemple de activități: vizite la muzee, ateliere de știință, proiecte culturale, activități sportive și voluntariat.

Săptămâna Verde 2025

La fel ca „Școala Altfel”, datele exacte și desfășurarea activităților sunt stabilite de fiecare unitate de învățământ.

Scop: educație ecologică și dezvoltarea conștiinței pentru mediu.

Activități posibile: plantări de copaci, curățenie în zone verzi, proiecte de reciclare și workshop-uri despre protecția mediului.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei La şcoala copilului vostru se poartă uniformă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰