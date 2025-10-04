Antena Meniu Search
Video Infestaţie de ploşniţe la un internat din Harghita. Peste 60 de elevi au fost evacuaţi

Situaţie scandaloasă la internatul Liceului "Solomon Ernő" din judeţul Harghita. Peste 60 de elevi cazaţi la internat au fost evacuaţi, după ce căminul a fost invadat de ploşniţe.

de Redactia Observator

la 04.10.2025 , 08:38

Cauza infestării încă nu este cunoscută, dar nu este prima dată când elevii cazaţi la internat au "împărţit" camera cu insectele. Autorităţile au luat legătura cu o firmă de dezinsecţie şi speră ca problema să se rezolve cât mai repede.

Până atunci însă, elevii s-au întors acasă, iar cursurile se vor desfăşura online.

