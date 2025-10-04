Situaţie scandaloasă la internatul Liceului "Solomon Ernő" din judeţul Harghita. Peste 60 de elevi cazaţi la internat au fost evacuaţi, după ce căminul a fost invadat de ploşniţe.

Cauza infestării încă nu este cunoscută, dar nu este prima dată când elevii cazaţi la internat au "împărţit" camera cu insectele. Autorităţile au luat legătura cu o firmă de dezinsecţie şi speră ca problema să se rezolve cât mai repede.

Până atunci însă, elevii s-au întors acasă, iar cursurile se vor desfăşura online.

