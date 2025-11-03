Anchetă la 2 hoteluri din Băile Felix, după ce mai mulţi copii au acuzat stări de rău după masă

Este anchetă la două hoteluri din Băile Felix. Totul, după ce zeci de copii veniți din mai multe județe pentru un turneu de fotbal au acuzat stări de greață și vărsături la puţin timp după ce au luat masa. Trei dintre ei au fost transportați la spital, iar medicii vorbesc despre suspiciunea unei toxiinfecții alimentare. O mamă a unuia dintre copii susține că aceasta nu ar fi fost singura problemă: cei mici ar fi fost mușcați de ploșnițe în camera de hotel.

Două hoteluri din Băile Felix sunt în centrul anchetei. Totul ar fi început după ce peste 20 de copii cazați în unităţile hoteliere s-au simțit rău, iar trei dintre ei au ajuns la spital. Doi au fost internați o zi, iar al treilea a primit tratament.

Părinţii spun că, cel mai probabil, este vorba despre o toxiinfecţie alimentară. "Eu zic că a fost de la mâncare. Acum nu ştiu, micul dejun sau prânzul. Imediat după ce au mâncat ei au început să vomite. I-am dat ce am considerat să-l ajute să nu mai vomite. În total de patru ori a vomitat în descurs de patru ore".

Nu doar mâncarea ar fi fost o problemă, ci şi igiena. "Cel mai degradant lucru care s-a putut întâmpla a fost că la etajul 8 au fost copilaşi muşcaţi de ploşniţe. Mâncarea era deplorabilă, mâncarea servită a fost în general rece, adică ciorba a fost puţin caldă, dar în rest copiii au mâncat mâncare rece şi destul de prost gătită".

Deocamdată, nu este clară sursa îmbolnăvirilor. Specialiștii iau în calcul și o posibilă cauză virală, pentru că simptomele au apărut și au dispărut rapid. "Noi am recoltat probe biologice de la trei copii și le-am transmis la Institutul Cantacuzino pentru diagnostic", a explicat Daniela Rahotă, DSP Bihor.

Între timp, compania care administrează cele două hoteluri a început verificări interne și spune că toate unitățile au autorizațiile sanitare valabile și respectă standardele de igienă. "Ne-am pus imediat la dispoziţia autorităţilor, oferim tot sprijinul pentru clarificări şi aşteptăm rezultatele analizelor transmise de autorităţile competente", a declarat Raluca Lefter, director marketing societate turism. Ancheta va stabili în zilele următoare cauza exactă a îmbolnăvirilor.

