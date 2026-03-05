Prima concediere în guvernul SUA. Trump o înlocuieşte pe Noem de la Departamentul pentru Securitate Internă

Secretarul american pentru Securitate Internă, Kristi Noem, unul dintre principalii oficiali implicați în aplicarea politicii stricte privind imigrația a președintelui Donald Trump va părăsi funcția, a anunțat joi liderul de la Casa Albă. Decizia marchează o schimbare importantă în administrație și ridică întrebări despre direcția viitoare a politicii republicane în domeniul imigrației.

"Sunt încântat să anunț că respectatul senator american din marele stat Oklahoma, Markwayne Mullin, va deveni secretarul pentru Securitate Internă al Statelor Unite (DHS), începând cu 31 martie 2026", a scris Trump pe platforma Truth Social, potrivit Reuters.

Kristi Noem va ocupa funcția de emisar special pentru programul „The Shield of the Americas”, a precizat președintele american.

Controversele din mandatul lui Kristi Noem

Fost guvernator al statului Dakota de Sud, Noem a devenit una dintre cele mai vizibile figuri din cabinetul lui Trump, în special prin mesajele de pe rețelele sociale în care adopta un ton dur față de imigrație, prezentând frecvent cazuri de presupuse infracțiuni comise de migranți.

Ea a fost criticată în ianuarie, după ce a calificat rapid drept "terorism intern" cazul a doi cetățeni americani împușcați mortal de agenți federali pentru imigrație în Minneapolis.

În timpul mandatului lui Noem, agenți de imigrație mascați au desfășurat operațiuni ample în Los Angeles, Chicago și Washington, verificând cartiere și parcări ale magazinelor Home Depot în căutarea persoanelor suspectate că ar încălca legislația imigrației.

De asemenea, tot în perioada în care a condus DHS, numărul deceselor în centrele de detenție pentru imigranți a atins cel mai ridicat nivel din ultimele două decenii, în timp ce personalul din birourile de supraveghere ale departamentului a fost redus semnificativ.

