Examenul de Bacalaureat 2026 se apropie, iar absolvenții de liceu trebuie să cunoască nu doar materia pentru probele scrise, ci și regulile stricte de organizare. Ora de prezentare în centrul de examen, accesul în săli și obiectele interzise sunt aspecte esențiale care pot face diferența între participarea la examen și eliminarea din concurs.

La ce oră încep examenele de la Bac 2026. Ce se întâmplă dacă întârzii şi alte reguli în sala de examen - Shutterstock

Elevii care susțin examenul de Bacalaureat 2026 trebuie să respecte o serie de reguli stricte în ziua probelor scrise. Accesul în sălile de examen este permis doar într-un anumit interval orar, iar întârzierea poate duce la pierderea dreptului de a participa la probă.

La ce oră încep probele scrise de la bac 2026

Probele scrise din cadrul examenului de Bacalaureat 2026 încep la ora 09:00, în toate centrele de examen din țară. Candidații sunt însă sfătuiți să ajungă mai devreme, pentru a evita eventualele probleme legate de identificare sau repartizarea în săli.

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Accesul elevilor în sălile de examen este permis în prima parte a dimineții, înainte de distribuirea subiectelor. După închiderea accesului și după începerea procedurilor de examen, niciun candidat nu mai poate intra în sală.

Pentru a participa la probă, elevii trebuie să aibă asupra lor un act de identitate valabil, care va fi verificat înainte de intrarea în sala de examen.

Ce documente trebuie să aibă elevii

În ziua examenului, candidații trebuie să prezinte:

cartea de identitate;

cartea de identitate provizorie;

pașaportul, în cazul elevilor aflați în situații speciale.

Fără un document de identitate valabil, accesul în sala de examen nu este permis.

Ce se întâmplă dacă întârzii la Bac

Una dintre cele mai frecvente întrebări ale candidaților este legată de întârzierea în ziua examenului. Potrivit regulilor aplicate la Bacalaureat, elevii care ajung după închiderea accesului în săli nu mai sunt primiți la examen. Din acest motiv, inspectoratele școlare recomandă candidaților să fie prezenți la centrul de examen cu suficient timp înainte de începerea probei.

O întârziere de câteva minute poate însemna pierderea posibilității de a susține examenul în acea zi și reprogramarea pentru o sesiune viitoare.

Alte reguli importante în sala de examen

Sancțiunile pentru tentativă de fraudă sunt foarte severe. Candidații surprinși cu telefoane mobile, materiale interzise sau alte dispozitive electronice sunt eliminați din examen, indiferent dacă au folosit sau nu respectivele obiecte.

În plus, elevii eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă nu mai au dreptul să participe la următoarele două sesiuni ale examenului de Bacalaureat.

Calendarul probelor scrise la Bac 2026

Conform calendarului aprobat de Ministerul Educației, probele scrise se vor desfășura astfel:

29 iunie 2026 – Limba și literatura română;

30 iunie 2026 – Proba obligatorie a profilului;

2 iulie 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării;

3 iulie 2026 – Limba și literatura maternă.

Pentru absolvenții de liceu, respectarea regulilor de organizare este la fel de importantă ca pregătirea pentru examen. O simplă întârziere sau introducerea unui obiect interzis în sala de examen poate avea consecințe serioase și poate compromite participarea la Bacalaureatul 2026.