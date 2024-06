Astăzi, mii de baloane, flori şi coroniţe au colorat curţile şcolilor din toată ţara. "Tremur toată, m-am ocupat de cadou și sunt peste limite de emoționată. Un pick-up, este un cadou pentru diriginta noastră care e fană muzică. O să îmi fie foarte foarte dor de ei, o să îmi lipsească", povesteşte Alexandra.

"În calitate de bunic, am venit aici că să îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ajutat să ajung aici să îmi văd nepoata absolventă, lăzăristă. Noroc în viață și bunăstare tuturor. Pentru toți copiii! E o generație de aur! Baftă", a fost mesajul transmis de un bunic prezent la absolvire.

Probele orale la Bacalaureat 2024 încep în data de 17 iunie

Acestea sunt cele mai frumoase clipe care le vor rămâne întipărite în minte atât copiilor, cât şi părinţilor lor. Iar faptul că Bacalaureatul bate la uşă este doar un mic detaliu în bucuria zilei de astăzi. În numai 10 zile, curtea școlii se va umple cu emoții uriașe pentru cel mai important examen din viață lor, Bacalaureatul. Probele orale încep în data de 17 iunie, iar probele scrise în 1 iulie. Notele vor fi afișate pe 8 iulie.

Vestea bună este că din ce în ce mai mulţi elevi se decid să nu mai plece la studii peste hotare. "Noi investim emoțional, cu fiecare generație, o parte din sufletul nostru pleacă. Și e greu... Cei mai mulți rămân în țară și poate e o șansă pentru țară asta să își revină", explică Ionela Neagoe, director Colegiul Naţional Gheorghe Lazăr.

Discursul unei eleve eminente din Arad a devenit viral

Schimbarea trebuie să înceapă chiar cu sistemul de învăţământ, crede Iulia, o elevă de 10 din Ineu, Arad. Discursul ei de la festivitate a devenit viral: "Am petrecut ani de zile pentru note și validare academică și am realizat abia acum cât timp am pierdut. Ce m-a învățat școala? Să mă conformez, să mint, să îmi șterg cu buretele personalitatea. Şcoala a devenit un loc unde performanțele noastre sunt atribuite meritelor instituției, iar eșecurile ne sunt puse în cârcă".

Chiar dacă mulţi profesori nu au privit cu ochi buni declaraţia manifest, specialiştii în Educaţie spun că, de fapt, acesta este mesajul sincer al întregii generaţii din care face parte.

"Este unul dintre testele de turnesol dure ale ipocriziei sistemului public al educației pentru că după cum constatăm - una vorbește și altă fumează, că să îl parafrazez pe Arghezi. Copila nu critică faptul că nu a învățat carte, ci critică faptul că școala nu educă și nu cultivă valori", explică Marian Staş, expert în educaţie.

De cele mai multe ori, astfel de mesaje vin tocmai dinspre elite, copiii care termină şcoala cu cele mai bune note.

