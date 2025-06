"Drumul dificil este cel în urma căruia dobândim cele mai multe învăţăminte", a declarat Mihaela Hârceagă Țâr, elevă.

Este concluzia Mihaelei la final de liceu. Ea şi colega sa, Victoria, au încheiat liceul cu media generală 10, reușind să obțină aceeași performanță în fiecare an de școală – din clasa I până în clasa a XII-a, fără nicio abatere: media 10, an de an.

"Liceul a fost pentru mine etapă în care m-am format cel mai mult din toată viaţa mea. Secretul a fost pur şi simplu să învăţ şi să fiu atentă la oră", a declarat Victoria Moga, elevă.

Vezi și

"Ingredientul esenţial pentru reuşită în orice domeniu este consistenţa, este perseverenţa şi motivaţia. Sunt mândră de reuşitele mele", a declarat Mihaela Hârceagă Țâr, elevă.

Mihaela şi Victoria, elevele de nota zece din Alba Iulia

Cele două absolvente sunt colege în aceiaşi clasă la Colegiul National Horea Cloşca si Crişan din Alba Iulia la profilul de ştiinţe ale naturii.

"Este o mândrie pentru că este extrem, extrem de greu ca să ajungi ca în patru ani de liceu să ai zece pe linie. Sunt nişte copii extraordinari. Cu toţii", a declarat Valer Cerbu, director Colegiul National HCC Alba Iulia.

Spre uimirea multora, Mihaela nu a luat meditaţii suplimentare pentru a se pregăti pentru bacalaureat.

"Nu am luat meditaţii. Este doar meritul ei. A renunţat la multe ca să aibă acest succes şi suntem foarte mândri de ea!", a declarat Andreea Hârceagă, mama Mihaelei.

"Avem emoţii chiar mai mari decât ea. Muncă zilnică, responsabilitate. Meritele sunt doar ale ei, nu ale noastre", a declarat Cristian Moga, tatăl Victoriei.

Ambele eleve au planuri mari de viitor. Cele două îşi doresc să urmeze aceeaşi facultate.

"În principiu, mi-aş dori să urmez o carieră în domeniul magistraturii", spune Mihaela Hârceagă Țâr, elevă.

"Voi încerca să intru la facultatea de drept din Cluj, iar mai departe îmi las opţiunile deschise", a declarat Victoria Moga, elevă.

Pentru cele două absolvente urmează acum bacalaureatul, iar mai apoi înscrierea la facultate.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteți de acord ca statul să perceapă o taxă la fiecare tranzacţie bancară? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰