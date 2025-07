O tânără din Sibiu care a luat 9,40 la Limba română, la Bac, a contestat nota. Şocul trăit după corectare

Inițial, Ana primise 9,40 la Limba și literatura română, dar, conștientă de importanța mediei în procesul de admitere la facultate, a decis să conteste nota. Şi-a asumat acest pas cu speranța că va obține un rezultat mai bun, însă nu se aștepta să atingă chiar nota maximă.

"Știam că media contează în proporție de 30% la admitere și am vrut să o îmbunătățesc, măcar puțin. După ce am vizualizat lucrarea, mi-am dat seama că este bine scrisă, așa că am decis să depun contestație. Însă nu mă gândeam că voi primi 10," a povestit Ana.

Decizia a fost una atent cântărită, nu un impuls de moment sau o reacție din orgoliu. Ana a înțeles că în spatele punctajului inițial au stat argumente pedagogice, dar și-a urmat convingerea că merită o reevaluare. "Cred că e important ca elevii să aibă încredere în munca lor. Dacă aleg să conteste o notă, să o facă cu un motiv real, nu pentru imagine, ci pentru că acest pas chiar le poate aduce un avantaj," a transmis ea colegilor, potrivit Turnul Sfatului.

Peste 95 la sută dintre notele de la Bacalaureat au fost modificate după ce lucrările au fost recorectate. Rata de promovare a crescut cu două procente la nivel naţional. Elevii au avut şi ghinion pe alocuri. 27 de lucrări au fost încărcate şi notate greşit în sistem şi altele au primit notă cu un punct sau două mai puţin după contestaţii. Ministerul Educaţiei se gândeşte să îndrepte aceste erori umane prin implementarea unui QR code pe fiecare foaie de examen.

