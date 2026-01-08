Loto 6/49 joi 8 ianuarie 2026. Numerele câştigătoare de azi

Joi, 8 ianuarie 2026, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 4 ianuarie 2026, Loteria Română a acordat peste 27.200 de căştiguri în valoare totală de peste 2,17 milioane de lei.

Un report de peste 46,56 milioane de lei (peste 9,13 milioane de euro) se înregistrează la Joker, la categoria I, în timp ce la Loto 6/49, la aceeaşi categorie, reportul depăşeşte 14,10 milioane de lei (peste 2,76 milioane de euro), informează, luni, Loteria Română.

Rezultate LOTO 6 din 49. Numerele loto câştigătoare azi, 8 ianuarie

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40:

Rezultate loto 6/49. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49:

La Noroc este în joc un report cumulat de peste 5,37 milioane de lei (peste 1,05 milioane de euro). La Joker, la categoria a II-a, reportul este de peste 481.700 de lei (peste 94.400 de euro) şi la categoria a III-a este în valoare de peste 113.700 de lei (peste 22.300 de euro). La Noroc Plus se înregistrează un report la categoria I de peste 190.900 de lei (peste 37.400 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report de peste 81.200 de lei. La Super Noroc se înregistrează un report cumulat de peste 146.700 de lei (peste 28.700 de euro).

La tragerea Loto 6/49, la categoria a II-a, s-au înregistrat cinci câştiguri în valoare de 63.595,61 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la agenţii din Piatra-Neamţ şi din Sannicolau Mare, judeţul Timiş, pe aplicaţia mobilă AmParcat.ro şi pe joaca.loto.ro.

Rezultate LOTO 6 din 49. Numerele loto câştigătoare de duminică

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker: 37, 10, 30, 5, 8 + 1

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus: 6 5 7 3 1 4

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc: 7 7 9 2 0 3

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc: 4 3 9 2 2 7 7

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40: 34, 24, 33, 4, 6, 18

Rezultate loto 6/49. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49: 21, 38, 2, 10, 34, 39

