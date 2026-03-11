Bullying-ul poate ucide: este cazul extrem, care a devenit realitate la Tulcea. Dacă ieri atrăgeam atenţia asupra acestui fenomen, astăzi am vrut să vedem ce facem când astfel de tragedii se repetă. La mai bine de un an de la moartea lui Lorand, elevul care şi-a acuzat colegii şi profesorii înainte să-şi ia viaţa, şi o lună de la sinuciderea unei tinere din acelaşi liceu, o echipă Observator a vrut să vadă măsurile care s-au luat acolo. A găsit grupuri de lucru, psihologi şi chestionare, dar aceeaşi detaşare de problemele reale ale tinerilor şi aceleaşi glume "inofensive" ale profesorilor.

"Îmi pare rău şi îi urăsc pe toţi din clasa mea. Cât bullying au putut să îmi dea. Profesorii sunt oribili, absolut oribili, toţi de acolo. Nu ştiu să se comporte. Dacă mă vedeau că tremur, ziceau că mă droghez, nu că aveam eu atac de panică". Sunt ultimele cuvinte ale lui Lorand înainte să moară... victimă a bullyingului, nevăzut şi neînţeles de nimeni, băiatul de 18 ani nu a mai văzut altă soluţie. Nu a vrut să plece însă înainte să-i numească pe cei pe care îi considera vinovaţi: colegii şi profesorii de la Liceul Spiru Haret din Tulcea.

"M-am săturat de viaţa asta, chiar m-am săturat, nu mai pot. Îmi pare rău, chiar îmi pare rău. Vă iubesc!", mai spunea Leonard.

Lorand era crescut doar de bunică, după ce un accident grav de maşină i-a lăsat mama într-un scaun cu rotile. Tatăl îl părăsise, iar la şcoală nimeni nu i-a luat suferinţa în serios.

Articolul continuă după reclamă

Bullying-ul care a ucis

Familia băiatului locuiește aici, într-un sat la 30 de kilometri de Tulcea. Bunicul a fost veterinar în această comunitate, iar bunica a fost cea care mereu a avut grijă de el. Tânărul a fost susținut financiar pentru a sta cu gazdă în Tulcea, astfel încât să învețe la cel mai bun liceu de acolo.

Un liceu unde nici în al doisprezecelea ceas profesorii nu şi-au înţeles vina. Nu se întâmplă doar la Liceul Spiru Haret din Tulcea, într-un caz din patru copiii sunt ignoraţi când au probleme. Aşa că tragediile se repetă. La un an distanţă, în februarie, o elevă de la acelaşi liceu a fost găsită fără viaţă. Nici în cazul ei adulţii nu au văzut că are nevoie de ajutor. Asta chiar dacă la liceul din Tulcea se iau - teoretic - măsuri.

"Am recurs la ajutorul unor oameni de specialitate chemând în școală psihologi clinicieni, am prezentat copiilor anumite organisme, asociații, oameni la care să recurgă când au astfel de probleme. Am pus foarte mare accent pe întărirea relației dintre școală și părinte, să citim mai bine comportamentul copiilor", a declarat directorul Florin Anastasiu.

Deşi teoria sună bine, la practică adulţii sunt repetenţi. Iar copiii nu sunt băgaţi în seamă nici când se mobilizează. Peste 4.000 de elevi au semnat în 2025 o petiţie în care îl acuzau pe directorul liceului că tolerează abuzuri şi umilinţe asupra elevilor. După încă un chestionar la care 90 la sută dintre elevi şi părinţi i-ar fi cerut directorului să rămână, situaţia a rămas aceeaşi.

Şi totuşi, pentru elevi sensibili sau cu probleme emoţionale, orice cuvânt face diferenţa. Consilierul şcolar trebuie să se ocupe însă de 750 de elevi şi nici măcar nu ajunge să-i ştie pe toţi pe nume.

"Întotdeauna mai este nevoie de încă un coleg. Încerc să fiu alături de ei atât cât pot, fără să-i judec, știți? Că acum e ușor să spunem toți, uite internet, uite rețelele, da, corect, da, exact, dar să fim alături de ei și să încercăm să facem tot ce putem pentru ei", a declarat Cătălina Frangeti, consilier școlar.

În liceu a venit şi un psiholog care face gratuit grupuri de suport cu elevii.

"Ce încerc eu să-i fac să înțeleagă, odată să poată să-i observe și pe ceilalți. Ce se întâmplă? Eu simt că contez, simt că cineva mă vede și sunt important. Și apuc să mă deschid", a declarat Ionela Carp - psiholog clinician.

Lorand s-a deschis în faţa lumii doar înainte să moară. În cazul lui glumele şi ironiile au fost fatale, iar adulţii au văzut doar ce voiau să vadă.

"Nu mi se părea că ar fi dat semne de așa ceva. Toată lumea spune acelasi lucru. Da, adică era un copil vioi, iubea școala, iubea clasa, iubea viața", spune Cătălina Frangeti - consilier școlar.

În România, unul din doi elevi este ţinta bullyingului. Sunt cifrele oficiale, adunate de la cei care vorbesc. Ca Lorand sunt însă mulţi care suferă în tăcere pentru că ştiu că oricum nu sunt înţeleşi. Vorbim despre un eşec colectiv al adulţilor care condamnă mereu doar efectele, nu văd niciodată cauza.

Andreea Filip Like Nu cred în coincidențe, cum nu cred că am ajuns întâmplător în această meserie. Unele lucruri sunt predestinate și, orice ai face, se întâmplă. ➜

Întrebarea zilei Sunteți de acord ca SUA să folosească baza Kogălniceanu pentru eventuale operaţiuni în Iran? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰