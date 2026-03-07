În saloanele de înfrumuseţare nu ai loc să arunci un ac în această perioadă. Doamnele şi domnişoarele cheltuiesc oricât doar ca să arate bine pentru ziua de 8 martie. Iar stiliştii lucrează la foc continuu pentru a ne face, pe noi, femeile să ne simţim şi mai frumoase.

Venirea primăverii se simte cel mai bine în saloanele de înfrumuseţare.

"Anul acesta se poartă tunsoarea butterfly, este foarte cerută", a spus angajata unui salon.

Săptămâna aceasta s-a lucrat la foc automat pentru că toate femeile îşi doresc să arate bine pentru petrecerile de 8 martie.

"În perioada de primăvară, în salon, numărul clientelor este mult mai mare, cerinţa creşte, odată cu Paştele, odată cu 8 Martie, în special serviciiile de manichiură, vopsit, aplicarea extensiilor de gene", a declarat Antonella, proprietara unui salon de înfrumuseţare.

"Avem un program destul de încărcat, să știți că în această perioade se vede clar că este 1 și 8 martie. Clientele vor să fie cât mai frumoase, cât mai aranjate și suntem chiar full în aceastã perioadã", a spus şi Ionela Popescu, lash artist.

Iar pentru a arăta bine, doamnele aleg tot ceea ce au nevoie sau le fac fericite.

"De obicei este albul lăptos, milky white este cel mai cerut indiferent de perioadă. Fetele vor şi colorate şi nude. Pe nude merg majoritatea", a spus Ruxandra Călina, manichiuristă.

Multe saloane de înfrumuseţare sunt deschise şi în weekend.

