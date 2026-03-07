Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Saloanele de înfrumusețare, pline înainte de 8 Martie. Care sunt tendinţele primăverii

În saloanele de înfrumuseţare nu ai loc să arunci un ac în această perioadă. Doamnele şi domnişoarele cheltuiesc oricât doar ca să arate bine pentru ziua de 8 martie.
Iar stiliştii lucrează la foc continuu pentru a ne face, pe noi, femeile să ne simţim şi mai frumoase.

de Laura Ilioiu

la 07.03.2026 , 15:34

Venirea primăverii se simte cel mai bine în saloanele de înfrumuseţare.

"Anul acesta se poartă tunsoarea butterfly, este foarte cerută", a spus angajata unui salon.

Săptămâna aceasta s-a lucrat la foc automat pentru că toate femeile îşi doresc să arate bine pentru petrecerile de 8 martie. 

Articolul continuă după reclamă

"În perioada de primăvară, în salon, numărul clientelor este mult mai mare, cerinţa creşte, odată cu Paştele, odată cu 8 Martie, în special serviciiile de manichiură, vopsit, aplicarea extensiilor de gene", a declarat Antonella, proprietara unui salon de înfrumuseţare.

"Avem un program destul de încărcat, să știți că în această perioade se vede clar că este 1 și 8 martie. Clientele vor să fie cât mai frumoase, cât mai aranjate și suntem chiar full în aceastã perioadã", a spus şi Ionela Popescu, lash artist.

Iar pentru a arăta bine, doamnele aleg tot ceea ce au nevoie sau le fac fericite.

"De obicei este albul lăptos, milky white este cel mai cerut indiferent de perioadă. Fetele vor şi colorate şi nude. Pe nude merg majoritatea", a spus Ruxandra Călina, manichiuristă.

Multe saloane de înfrumuseţare sunt deschise şi în weekend.

Laura Ilioiu Like
cosmetica 8 martie saloane de infrumusetare
Înapoi la Homepage
„A pierdut tot”. Lovitura uriașă primită de Miodrag Belodedici, după divorțul dureros de Sandra
„A pierdut tot”. Lovitura uriașă primită de Miodrag Belodedici, după divorțul dureros de Sandra
Milk Luv, femeia în vârstă de 20 de ani care se crede câine. Cum arată după transformare și ce a dezvăluit despre viața ei
Milk Luv, femeia în vârstă de 20 de ani care se crede câine. Cum arată după transformare și ce a dezvăluit despre viața ei
Rapid, echipa anti-sistem?! Celebrul român, dezvăluiri de senzație. Ce moment de tristă amintire cu Geroge Copos nu poate uita
Rapid, echipa anti-sistem?! Celebrul român, dezvăluiri de senzație. Ce moment de tristă amintire cu Geroge Copos nu poate uita
Blocat în Dubai cu fiica de 1 an şi 5 luni, un cuplu de la Insula Iubirii a revenit în Bucureşti: Ne-au sunat aseară de la Consulat
Blocat în Dubai cu fiica de 1 an şi 5 luni, un cuplu de la Insula Iubirii a revenit în Bucureşti: Ne-au sunat aseară de la Consulat
Fiul lui Nicolae Guță a fost prins drogat și fără permis la volan. A fost reținut de poliție
Fiul lui Nicolae Guță a fost prins drogat și fără permis la volan. A fost reținut de poliție
Comentarii


Întrebarea zilei
Cumpăraţi cadouri de 8 Martie?
Observator » Evenimente » Saloanele de înfrumusețare, pline înainte de 8 Martie. Care sunt tendinţele primăverii