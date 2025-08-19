Peste 65% dintre elevii din școlile private din România, admiși la universități de top internaționale

Un studiu realizat de Romania Education Alliance (REA) arată că mai mult de 65% dintre absolvenții de liceu din școlile private cu curriculum dual, promoția 2024–2025, au fost admiși la universități prestigioase din Europa, Marea Britanie și Statele Unite. Restul de 35% au ales să continue studiile în instituții de învățământ de top din România.

Potrivit REA, succesul elevilor români se datorează unui model educațional modern, dual și bilingv, care combină programe naționale și internaționale acreditate, consiliere individuală și accent pe dezvoltarea personală.

"Acești tineri nu doar că obțin rezultate excelente la examene, dar reușesc să intre și să obțină burse la universități recunoscute la nivel mondial, concurând cu colegi din întreaga lume", explică Anca Macovei Vlăsceanu, fondator al Mark Twain International School și CEO REA.

Marea Britanie rămâne principala destinație, în ciuda barierelor post-Brexit, iar Olanda câștigă popularitate datorită programelor practice și taxelor accesibile pentru studenţi. America atrage în continuare absolvenți dornici de programe dinamice și rețele internaționale de cercetare. Alte destinații europene populare includ Italia, Spania și Elveția.

Cele mai căutate domenii de studiu

Cele mai căutate domenii de studii universitare sunt ingineria, științele medicale și neuroștiințele, economia și afacerile, științele sociale și diplomația.

REA urmărește extinderea rețelei de școli private în orașe universitare precum Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, Brașov, Sibiu și Constanța și investește peste 20 de milioane de euro în următorii ani pentru a include educația privată de performanță.

