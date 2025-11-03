Președintele Academiei Române, despre viitorul țării: „Fără educație, nu există 2050”. Interviu exclusiv

România nu poate vorbi despre un viitor solid fără o bază reală în educație, avertizează academicianul Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române, într-un interviu acordat în cadrul campaniei „Proiect de țară – România 2050”, inițiată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României. Într-un context în care se discută tot mai des despre strategiile pentru următorii 25 de ani, mesajul său este tranșant: fără o reformă profundă în educație și în formarea morală a tinerilor, România nu poate construi un viitor coerent.

„Educația înseamnă să-ți formezi caractere, nu doar să transmiți informații”, afirmă Ioan-Aurel Pop, subliniind că viitorul unei națiuni depinde în primul rând de felul în care își educă oamenii. „Dacă vom avea oameni educați în spiritul echilibrului, România va avea viitor.”

Pentru președintele Academiei, educația nu se rezumă la școală, ci înseamnă o cultură a responsabilității și a meritului. „Un adevărat lider trebuie să aibă calități de lider. Iar acestea s-au validat în istorie, le știm. Putem să luăm exemple de lideri care au fost meritoși, curajoși, au avut succes în viață și nu ne rămâne decât să mergem pe criteriul meritului.”

Academicianul atrage atenția că una dintre marile slăbiciuni ale României contemporane este promovarea mediocrității în locul valorii autentice, un fenomen care subminează nu doar administrația și politica, ci și încrederea tinerilor în propriul viitor. „Câtă vreme vom promova mediocritatea în locul meritului, nu vom merge înainte. La noi lipsește concurența care scoate la lumină pe cei mai buni.”

Ioan-Aurel Pop crede că renașterea morală și intelectuală a României trebuie să înceapă cu repunerea educației în centrul vieții publice. „România suferă de lipsa modelelor și a încrederii care generează speranță”, spune președintele Academiei. Fără profesori respectați, fără tineri motivați și fără exemple de succes bazate pe merit, țara riscă să piardă generații întregi în confuzie și dezamăgire.

În cadrul campaniei „Proiect de țară – România 2050”, inițiată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, Ioan-Aurel Pop subliniază că viitorul nu se poate clădi pe improvizații politice, ci pe o viziune de lungă durată, fundamentată pe educație, cultură și moralitate publică.

„Cuvântul care ar trebui să ne definească este demnitate. Noi uneori ne lipsește demnitatea în felul de a fi – ori suntem prea umili, ori prea aroganți. Echilibrul și demnitatea trebuie să ne definească.”

Pentru tânăra generație, mesajul său e simplu și puternic: educația este șansa reală la renaștere. România anului 2050 va fi exact ceea ce reușește să cultive în elevii și studenții de astăzi.

