Prima de carieră didactică 2025. Când se dau banii şi câţi profesori ar putea beneficia

Într-o perioadă tulbure pentru români, din punct de vedere economic, autorităţile vin şi cu veşti bune, în mod special pentru cadrele didactice din întreaga ţară.

Aflaţi în dificultate, financiar vorbind, profesorii din România ar urma să încaseze din partea statului, cât de curând, sume importante de bani care să-i ajute să-şi îmbunătăţească abilităţile de a educa elevii şi studenţii din ţara noastră.

Conform edupedu.ro, informaţia a fost confirmată de însuşi Daniel David, ministrul Educaţiei, care a precizat că autorităţile au obţinut acordul de a utiliza fonduri europene pentru a acorda aceste prime către cadrele didactice din întreaga ţară.

Când se acordă prima de carieră didactică 2025

Conform sursei amintite, primele pe care profesorii ar urma să le încaseze poartă denumirea de "prima de carieră didactică", iar aceste prime au fost obţinute în urma unei greve a profesorilor din 2023.

Vorbim despre prime în valoare de 1.500 de lei de persoană, iar primii bani, aferenţi anului 2025, ar urma să fie viraţi către cadrele didactice în ianuarie 2026.

Câţi profesori primesc prima de carieră didactică

Deocamdată nu se cunosc toate detaliile despre acest proces, dar se estimează că de această primă ar urma să beneficieze peste 300.000 de cadre didactice şi nedidactice din întreaga Românie.

Banii ar urma să fie folosiţi pentru achiziţionarea de cărţi sau echipamente IT care să-i ajute pe profesori să-şi dezvolte abilităţile didactice, dar şi pentru eventuala participare la diferite cursuri de pregătire profesională.

