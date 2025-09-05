Pe 8 septembrie 2025, elevii din România revin în bănci pentru începutul anului școlar 2025–2026. Este un moment plin de emoții pentru copii, părinți și cadre didactice, iar tradițional, se transmit mesaje și urări de succes și performanță în noul an școlar.

Prima zi de şcoală. Mesaje şi urări pentru elevi şi profesori

Prima zi de școală marchează relansarea activităților educaționale și întâlnirea cu colegii și profesorii. Este o zi specială, mai ales pentru elevii care încep clasa pregătitoare sau gimnaziul, dar și pentru cei care își continuă parcursul școlar.

Mesaje pentru toţi elevii care încep şcoala

Părinții, profesorii și colegii transmit de obicei urări care să-i motiveze pe elevi să aibă un an școlar reușit și să se implice în activități educative și extrașcolare. Exemple de mesaje potrivite pentru prima zi de școală:

„Bine ai venit într-un nou an plin de cunoștințe și prietenii noi!”

„Fie ca fiecare zi la școală să fie o aventură a descoperirii și învățării.”

„Să ai parte de un an școlar plin de realizări și bucurii!”

Urări pentru profesori în prima zi de şcoală

Și cadrele didactice primesc urări de apreciere și susținere pentru efortul și dedicarea lor.

„Fie ca noul an școlar să aducă realizări și momente frumoase alături de elevi.”

„Mult succes în acest an școlar și inspirație în fiecare zi la clasă!”

„Vă dorim răbdare, energie și satisfacția de a vedea elevii crescând prin cunoștințele și sfaturile dumneavoastră.”

Structura anului şcolar 2025 - 2026

Modulul 1 - 8 septembrie – 26 octombrie 2025 - Vacanță - 27 octombrie – 2 noiembrie 2025

- 8 septembrie – 26 octombrie 2025 - - 27 octombrie – 2 noiembrie 2025 Modulul 2 - 3 noiembrie – 19 decembrie 2025 - Vacanță - 20 decembrie 2025 – 7 ianuarie 2026

- 3 noiembrie – 19 decembrie 2025 - - 20 decembrie 2025 – 7 ianuarie 2026 Modulul 3 - 8 ianuarie – 20 februarie 2026 - Vacanță - 21 februarie – 1 martie 2026

- 8 ianuarie – 20 februarie 2026 - - 21 februarie – 1 martie 2026 Modulul 4 - 2 martie – 24 aprilie 2026 - Vacanță - 25 aprilie – 3 mai 2026

- 2 martie – 24 aprilie 2026 - - 25 aprilie – 3 mai 2026 Modulul 5 - 4 mai – 19 iunie 2026

Programe speciale în structura anului şcolar 2025 - 2026

Școala Altfel și Săptămâna Verde: pot fi organizate în perioada 8 septembrie 2025 – 3 aprilie 2026, la decizia școlii.

