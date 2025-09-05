Părinții elevilor din București își pot înscrie copiii în programul „Școala după Școală” pentru anul școlar 2025–2026.

Programul Şcoala după şcoală 2025 - 2026. Cum se face înscrierea şi ce şcoli din Bucureşti participă - Shutterstock

Inspectoratul Școlar al Municipiului București a aprobat 101 unități de învățământ în care se va derula acest program, menit să ofere sprijin educațional și activități complementare cursurilor obișnuite.

Ce este programul şcoală după şcoală

„Școala după Școală” vine în sprijinul elevilor și al părinților, prin activități desfășurate înainte sau după orele de curs. Elevii din ciclul primar beneficiază de sprijin la efectuarea temelor, activități remediale, consiliere, logopedie sau ateliere de lectură. Pentru gimnaziu și liceu, programul include pregătire pentru concursuri și olimpiade, consiliere pentru dezvoltare personală și orientare în carieră, dar și activități recreative.

Articolul continuă după reclamă

Activitățile se desfășoară în grupe mici, de maximum 12 elevi, sub coordonarea profesorilor, consilierilor școlari sau a voluntarilor.

Programul oferă elevilor activități complementare școlii obligatorii, menite să le susțină dezvoltarea academică și personală precum:

Învățământ primar: sprijin la teme, activități remediale - inclusiv logopedie, consiliere psihopedagogică, ateliere de lectură și activități recreative.

Învățământ secundar: trei linii principale—accelerare - pregătire pentru olimpiade și concursuri, expoziții școlare, activități europene, sprijin educațional - recuperare, consiliere, suport teme și pregătire pentru viață - dezvoltare personală, carieră, stil de viață sănătos.

Activitățile se desfășoară înainte sau după cursuri, în grupe mici — maximum 12 elevi — și sunt asigurate de profesori, consilieri, logopezi, bibliotecari, mediatori școlari și voluntari

Când şi cum se fac înscrierile

Înscrierile se realizează direct la unitatea de învățământ unde este aprobat programul. În cazul școlilor care organizează pentru prima dată „Școala după Școală”, înscrierile au loc la începutul anului școlar. Dacă programul funcționa deja, elevii pot fi înscriși și pe parcursul anului, în limita locurilor disponibile.

Dosarul de înscriere cuprinde, de regulă, cerere tip, adeverințe de salariat ale părinților, copie a certificatului de naștere al copilului și copii după actele de identitate ale părinților. Fiecare școală poate adapta lista de documente și perioada de depunere.

Dosarul de înscriere tipic conține:

Cerere de înscriere - se obține de la secretariatul școlii

Adeverințe de salariat - pentru ambii părinți

Copie a certificatului de naștere al elevului

Copii după cărțile de identitate ale părinților

Şcoli din Bucureşti care participă în 2025 - 2026

Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB) a aprobat 101 școli și licee din Capitală care pot desfășura programul „Școala după Școală” în anul școlar 2025–2026. Distribuția pe sectoare este:

Sector 1: 2 școli

Sector 2: 16 școli

Sector 3: 28 școli

Sector 4: 12 școli

Sector 5: 17 școli

Sector 6: 26 școli

Printre unitățile școlare implicate se numără:

Școala Gimnazială „Sfinții Voievozi” (Sector 1),

„Grigore Ghica Voievod” (Sector 2),

„Leonardo Da Vinci” (Sector 3),

„Emil Racoviță” (Sector 4),

„Petrache Poenaru” (Sector 5)

„Sfântul Andrei” (Sector 6)

Programul „Școala după Școală” 2025–2026 în București este o oportunitate valoroasă pentru elevi de primar și gimnaziu, oferind activități educative, remediale, recreative și de dezvoltare personală.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei La şcoala copilului vostru se poartă uniformă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰