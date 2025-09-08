Prima zi a noului an școlar aduce incertitudine și tensiune. Mii de profesori participă, în Piaţa Victoriei din Capitală, la cea mai mare grevă din ultimii ani. Manifestanţii afişează pancarte cu mesaje precum: "Educaţia merită o felie mai mare de pizza", "Azi tăiaţi din educaţie, mâine cerşim ca naţie" şi "Salarii decente. Educaţie demnă".

UPDATE 11:30: Nicuşor Dan va primi o delegaţie a profesorilor, la ora 13:30, la Palatul Cotroceni.

UPDATE 11:00 Profesorii s-au strâns în fața sediului Guvernului. Mii de sindicaliști din învățământ participă luni, de la ora 11.00, la protestul din Capitală, nemulțumiți de măsurile fiscal-bugetare luate de Guvern în acest domeniu.

Protestul este organizat de Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), Federația „Spiru Haret” și Federația Națională „Alma Mater”. Și organizațiile elevilor și studenților au transmis că susțin revendicările profesorilor. Mii de sindicaliști din întreaga țară au ajuns cu autocare în Capitală pentru a participa la protest.

8 septembrie este, istoric vorbind, Ziua Internațională a Alfabetizării. Este sărbătorită în toată lumea, nu numai la noi, şi ne aduce aminte cât de importantă este educaţia în societate. Cât de multă atenţie trebuie să acordăm orelor petrecute în băncile şcolii, ce impact au cei 12 ani de învăţământ, cât de mult contează să fim pregătiţi şi cu lecţia învăţată. Şi nu pentru anumite categorii sau pentru un grup restrâns. Regula se aplică pentru toată lumea. Coincidenţa face ca, anul acesta, 8 septembrie să fie şi prima zi de şcoală pentru aproximativ 3 milioane de elevi din ţară. Vine, ca în fiecare an, cu emoţii.

Prin aceleaşi stări trec şi părinţii, care îşi văd copiii crescând, maturizându-se şi învăţând din toate câte puţin sau mai mult. Tot pentru părinţi, ziua vine cu speranţa că cei mici, vor deveni oameni mari, sârguincioşi, deştepţi şi capabili să facă alegeri bune în viaţă.

Anul acesta, ca niciodată, prima zi de şcoală va fi altfel faţă de anii precedenţi. Ziua de azi poate fi asemănată cu o absenţă în masă de la ore. Nu mai puţin de 30.000 de profesori din toată ţara vor fi astăzi în Bucureşti. Punctul de întâlnire nu e sala de clasă, ci Piaţa Victoriei, de unde începe cea mai mare grevă a cadrelor didactice. De acolo, profesorii vor porni către Palatul Cotroceni, pe Podul Basarab, la fel cum au făcut și acum 2 ani, când au obținut măririle salariale.

Este un eveniment fără precedent. Realitatea ne-a izbit ca un 4 în catalog, profesorii sunt nemulţumiţi de măsurile fiscale luate de guvernanţi. În majoritatea şcolilor, pe de-o parte, festivităţile clasice de început de an nu vor exista în cele mai multe instituţii de învăţământ. Totodată, în unele cazuri, elevii nu vor putea pune deloc piciorul în școală. Pentru alţii, însă, haosul se transformă în Săptămâna Altfel.

Prima zi de şcoală vine cu proteste

În cele mai multe şcoli din ţară, începerea noului an educaţional nu va fi marcată în niciun fel. Prima zi de şcoală vine cu proteste. Dascălii au anunţat că se vor strânge în Piaţa Victoriei, iar mai apoi vor merge spre Palatul Cotroceni. Sunt nemulţumiţi de reducerea plăţii cu ora, de comasarea unităţilor de învăţământ, dar şi de creşterea normei didactice. Unii directori i-au anunțat pe elevi să vină abia marţi. În alte unităţi de învăţământ, elevii vor fi primiţi în clase, dar fără a participa la vreo festivitate.

"Se va boicota festivitatea de deschidere. Nu va avea loc în curtea şcolii absolut nimic din ceea ce, în mod tradiţional, se întâmpla", a declarat Andreia Bodea, directorul Colegiului Național I.L. Caragiale din București. "Cea mai mare festivitate va avea loc în Piaţa Victoriei", a declarat Marius Nistor, liderul Federației "Spiru Haret".

30.000 de dascăli ar urma să ajungă la protestul de astăzi. Haosul ar putea continua şi pe parcursul zilelor următoare. "Va fi o decizie personală, a fiecărui profesor, ce va face. Mă aştept să existe profesori care să fie în clasă fizic şi să nu facă ore", a declarat Andreia Bodea, directorul Colegiului Național I.L. Caragiale din București. "Nu este exclusă nici greva generală. Demisia ministrului Educaţiei. Avem nevoie de un ministru care să reprezinte sistemul educaţional", a transmis Marius Nistor, liderul Federației "Spiru Haret".

Ministrul Educaţiei spune că îi aşteaptă în şcoli pe copii, împreună cu părinţii. Şi că nemulţumirile ar trebui folosite pentru a construi reforme care să aducă un sistem de educaţie de calitate. Deocamdată, multe unităţi de învăţământ au probleme legate de infrastructură. La şcoala 195, din Capitală este un şantier, cu doar câteva ore înainte de începutul anului şcolar, aşa că elevii vor fi nevoiţi să înveţe în clase improvizate, în containere. Situaţia îi revoltă pe părinţi şi profesori, iar conducerea şcolii şi-a dat demisia. Între timp, directorii celei mai mari şcoli din ţară au revenit asupra deciziei. Însă programul nu s-a schimbat, aşa că elevii vor învăţa în trei schimburi. Sute de părinţi vor să dea şcoala în judecată.

Sindicatele anunţă programul protestelor

Sindicatele din educaţie au anunţat, duminică, programul mitingului din Piaţa Victoriei, urmat de un marş de protest până la Palatul Cotroceni, care va avea loc în prima zi de şcoală.

10.00 – 11.00 Adunarea participanţilor în Piaţa Victoriei

11.00 – 12.00 Pichetarea Guvernului României

12.00 – 13.30 Marş de protest pe traseul Piaţa Victoriei – Bd. Nicolae Titulescu – Pasajul Basarab – Şos. Grozăveşti – Palatul Cotroceni

13.30 – 14.30 Pichetarea Palatului Cotroceni

14.30 – 16.00 Defluirea participanţilor

