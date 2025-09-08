Antena Meniu Search
Sindicaliștii din educație amenință cu greva generală după întâlnirea cu Nicușor Dan: Protestele continuă

Protestul a scos în prima zi de şcoală mii de profesori în stradă este doar începutul. De marţi, sindicaliştii ameninţă că vor boicota şi orele de curs. Şi dacă nu se fac auziţi nici aşa urmează greva generală.

la 08.09.2025 , 18:08
Galerie (2)

Delegaţia sindicaliştilor din educaţie a ieşit după mai bine de două ore de la discuţiile cu preşedintele Nicuşor Dan, care a luat act de solicitările lor: demisia ministrului Educaţiei, Daniel David, şi abrogarea măsurilor asumate de Guvern prin Legea 141. Sindicaliştii nu exclud declanşarea grevei generale, precizând că marţi profesorii se vor afla în sălile de clasă, dar nu vor preda.

"Nu avem nevoie de promisiuni. Preşedintele a luat act de solicitările noastre. Prima este demisia ministrului Daniel David, iar a doua abrogarea măsurilor asumate de Guvern. Referitor la primul punct, nu s-a pronunţat, iar în legătură cu următorul punct a propus o întâlnire peste două luni, pentru a avea date privind impactul măsurilor. Noi vom continua acţiunile de protest până la atingerea celor două obiective, iar greva generală nu este exclusă. Protestele vor continua. Profesorii vor fi în sălile de clasă mâine, dar nu se va preda", a declarat Marius Nistor, preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Educaţie "Spiru Haret".

