Într-un moment în care mobilitatea globală trece printr-o transformare accelerată, România își reafirmă potențialul de inovator. Salonul Auto București & Accesorii (SAB 2025) aduce, între 7 și 12 octombrie, o întâlnire spectaculoasă între trecut și viitor: invențiile legendare ale lui Justin Capră și proiectele revoluționare ale noii generații, dezvoltate cu ajutorul inteligenței artificiale.

SAB 2025: invențiile lui Justin Capră și inovațiile tinerilor cu AI, la standul Fundației Dan Voiculescu

Schimbarea este deja în plină desfășurare: peste 50% dintre vehiculele noi vândute în UE până în 2030 vor fi electrice sau hibride (European Automobile Manufacturers Association), iar Inteligența artificială va aduce 15 trilioane de dolari economiei globale până în 2030 (PwC). În România, piața vehiculelor electrice a crescut cu 127% în 2024, semnalând o tranziție rapidă către soluții sustenabile (APIA).

La standul fundației, publicul va putea vedea două creații emblematice ale genialului inventator Justin Capră:

Soleta 125E, automobilul care parcurgea peste 100 km cu un singur litru de benzină;

Electroscuterul Oroles ES-5-0001, o soluție nepoluantă de transport urban concepută cu decenii înainte de explozia mobilității electrice.

Aceste exponate nu sunt doar piese de muzeu, ci mărturii ale unei viziuni românești înaintea timpului său.

Alături de moștenirea lui Capră, vizitatorii vor descoperi proiectele unor tineri cercetători, studenți și elevi care modelează deja mobilitatea de mâine:

MobilityAI, aplicația creată de Alexandru Guzu (Politehnica București), care optimizează rutele urbane și reduce amprenta de carbon cu ajutorul AI;

SOLIS Hyperion, macheta vehiculului solar dezvoltat de studenți din Cluj-Napoca, participant la Bridgestone World Solar Challenge 2025 din Australia;

Horizon, sistem inteligent care transformă viziera căștii de motociclist într-un ecran de realitate augmentată, pentru mai multă siguranță;

Pickabot, robotul autonom de colectare a deșeurilor creat de doi liceeni ieșeni, premiat la International Science and Engineering Fest 2025 din Tunisia;

TehnoZ, echipa de robotică din România care a cucerit titlul mondial la Maryland Tech Invitational 2025 (SUA).

În acest context, standul Senatului Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României (FDVDR) devine una dintre atracțiile centrale ale salonului.

Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea Românie va acorda Bursa SAB 2025 în valoare de 5.000 de euro celui mai inovator proiect de mobilitate urbană bazat pe inteligență artificială.

Proiectele expuse spun o poveste simplă, dar puternică: România nu are doar un trecut remarcabil al inovației, ci și un viitor care merită construit.

De la Soleta lui Capră, simbolul economiei de resurse, până la roboții autonomi și aplicațiile AI, expoziția este o călătorie prin ingeniozitatea românească care, astăzi, începe să își regăsească vocea pe scena internațională.

Salonul Auto București & Accesorii 2025 are loc la Romexpo, în perioada 7–12 octombrie.

Programul complet și detalii despre Bursa SAB sunt disponibile pe fundatiadanvoiculescu.ro și sab.ro.

