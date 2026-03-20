Scandal cu acuzaţii grave la o şcoală gimnazială din Iaşi. Tatăl unui elev susţine că fiul său s-a ales cu un ordin de restricţie şi nu a mai fost lăsat să intre la cursuri, pentru că familia a refuzat să plătească fondul clasei. Chiar diriginta clasei ar fi înscenat totul, susţine bărbatul, şi ar fi întors toată clasa împotriva copilului până când s-a ajuns la bătăi între elevi. Băiatul este în clasa a şaptea şi are acum mai multe absenţe nemotivate. De celalată parte, reprezentanţii şcolii susţin că au respectat decizia judecătorilor, iar tatăl ar fi putut cere transferul copilui în altă clasă.

Ordinul de protecţie a fost emis la sfârşitul anului trecut.

Situaţiile tensioate au apărut în clasă imediat după ce elevul a fost transferat aici, dar niciodată nu s-a ajuns la bătăi. Cel puţin nu în unitatea de învăţământ. Totul a escaladat în luna decembrie. Chiar de Crăciun, cei doi elevi s-au luat la bătaie imediat după ce au plecat de la şcoală, într-o staţie de autobuz din oraş.

După agresiune, victima s-a ales cu mai multe răni, iar magistraţii au decis ca agresorul, colegul său de clasă, să nu se apropie de victimă.

"S-au bătut în autobuz. El fiind mai mare, băiatul ăla i-a tras cu pumnul în spate, l-a lovit cu picioarele, doamna dirigintă era acolo. Mama fiind asistentă medicală la un spital, s-a dus şi i-a scos certificat medico-legal. Copilul meu a fost plin de sânge", a povestit Florin Panainte, tatăl victimei.

Din decembrie, elevul de 14 ani nu a mai trecut pe la şcoală. Asta deşi ordinul de protecţie nu interzicea acest lucru, tocmai pentru a nu limita dreptul la educaţie.

"S-a pus şi în balanţă dreptul la viaţă privată al victimei şi dreptul la educaţie al agresorului. S-a stabilit o distanţă minimă de 5 metri între cei doi, apreciind instanţa că asta permite prezenţa în clasă a ambilor elevi", a declarat Adriana Rotundu, purtător de cuvânt al Tribunalului Iași.

Situaţia nu este anchetată doar de poliţie, ci şi de Inspectoratul Şcolar.

"Noi am aflat despre acest ordin de protecţie abia săptămâna trecută. Soluţii ar fi. El putea fi mutat temporar la o clasă paralelă, se putea găsi soluţii. Nu era nicio problemă", a declarat Cristian Popa, directorul școlii.

Tatăl spune că s-a temut că situaţia ar fi putut degenera.

"Nu l-am lăsat că unul dintre ei putea ajunge la şcoala de corecţie", a mai spus tatăl victimei.

Părintele acuză că toată situaţia ar fi doar o răzbunare a dirigintei.

"Toată înţelegerea a fost între mine şi doamna dirigintă de la şedinţa cu părinţii şi a mai fost o discuţie în curtea şcolii. I-am explicat doamnei că eu nu o să dau niciodată banii la fondul clasei, nu o să dau niciodată bani la fondul profesorilor. Cred că doamna s-a supărat extraordinar de tare şi au pornit nişte chestii care nu au fost binevente pentru copilul meu", susține Florin Panainte

Diriginta a depus acum plângere pentru hărţuire împotriva bărbatului.

"Nu a lăsat nicio reclamație scrisă, i-am cerut tatălui să prezinte dovezi, să vină să depună dovezi", a spus directorul școlii.

Tatăl elevului este decis acum să îl transfere pe adolescent la o altă clasă.

