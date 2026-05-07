Video Anchetă epidemiologică la o şcoală din Suceava. Aproape 100 de copii au lipsit după ce s-au simţit rău

Este anchetă epidemiologică la o şcoală gimnazială din Suceava. Aproape 100, cu vârste între 6 şi 14 ani, au lipsit ieri de la şcoală, după ce au început să acuze stări de rău. Autorităţile încearcă acum să stabilească dacă este vorba despre o toxiinfecţie alimentară sau o formă uşoară de infecţie virală. 

de Angela Bertea

la 07.05.2026 , 07:41
Primele semnale de alarmă au apărut încă de ieri dimineață, când mai mulți elevi nu s-au prezentat la cursuri, iar părinții au anunțat școala că cei mici s-au simțit rău peste noapte. Ulterior, în urma triajului făcut de cadrul medical al unității de învățământ, alți copii cu simptome asemănătoare au fost trimiși acasă.

Viorel Mihalcea, director adjunct Şcoala Gimnazială nr.3: De dimineaţă erau 83. Acum am reactualizat în jur de 93-94 de copii.

Reporter: Câţi au fost care s-au simţit rău la şcoală?

Viorel Mihalcea, director adjunct Şcoala Gimnazială nr.3: Astăzi, de la 83, deci în jur de 9-10 copii azi care au mers acasă.Copiii sunt cam din toate clasele. De la clasele I până la clasele a VIII-a. În cele mai multe cazuri avem clase cu câte 4-5 cazuri, uneori şi mai multe.

Doi copii au ajuns la spital, dar, după consultul medical, nu au rămas internaţi, ci au plecat acasă cu recomandare de tratament. Mulţi dintre ei ar fi spus medicilor că au mâncat înghețată, iar alţii că au băut apă, înainte de apariția simptomelor.

"Simptome de garoenterocolită acută, fenomene asociate posibil unei enteroviroze. Greţuri, vărsături, şi scaun diareeic.", spune Liviu Cîrlan, reprezentant UPU Suceava

"DSP Suceava a declanşat imediat o anchetă epidemiologică şi o acţiune de control în această unitate şcolară.", explică Cristina Agavriloaie, putător de cuvânt DSP Suceava

Momentan, nu se ştie clar sursa care a a dus la îmbolnăvirea elevilor, mai ales că aceştia au consumat alimente diferite. 

Curioasă din fire, îmi place să pun întrebări și să obțin răspunsuri. Pe unele le obțin mai ușor și repede, pe altele mai dificil. Dar, îmi place și să insist, ceea ce mă conduce spre ceea ce vreau să obțin.

