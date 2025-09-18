Dacă am vorbit deja de problemele şcolilor din Bucureşti unde copiii învaţă în trei schimburi în săli de clasă meschine, acum vă dăm şi exemplul opus. Acesta vine din nordul ţării, din Darabani, judeţul Botoşani, unde copiii se bucură de o şcoală ca afară. Săli luminoase şi colorate, laboratoare ultramoderne și holuri în care a fost adusă un pic de natură - 2,5 milioane de euro, bani europeni, a costat noua clădire, un dar nepreţuit pentru copiii care vin acum de drag la ore.

O şcoală unde copiii învaţă cu drag în săli de clasă vii, personalizate, cu identitate proprie. Unde pereţii sunt coloraţi, decoraţi cu teme educative sau artistice, iar planetele, stelele sau simbolurile istorice nu mai sunt doar materie plictisitoare trecută într-un manual.

"În spate avem planete şi stele. […] Clădirea este frumoasă. Îmi palce aici" a spus un elev.

Elevă de clasa a V-a: Clasa noastră se numeşte "Frumuseţile naturii".

Reporter: Cum ţi se pare această şcoală?

Elevă de clasa a V-a: E frumoasă.

Reporter: Ai văzut şcoală mai frumoasă?

Elevă de clasa a V-a: Nu.

Şcoala din nordul ţării dotată cu laboratoare de informatică moderne

Pentru cei 300 de copii dintr-un orăşel din nordul ţării mersul la şcoală a devenit o bucurie. La cele 10 săli de clasă moderne, se adugă şi patru laboratoare: adevărate ateliere de experimente dotate cu tehnologie și echipamente noi.

"Foarte frumos. Calculatoare pentru toată lumea. Este altceva. Acum, îţi este mai drag să înveţi. Avem table interactive, clasa e mai mare, mesele sunt noi, mari. Este cu totul alt mediu şi copiii chiar se distrează când învaţă" a spus Alex, un alt elev care învaţă la această şcoală.

Daria este pasionată de robotică şi abia aşteaptă să înveţe în noul laborator de informatică.

"Te atrage să vii la şcoală şi îţi aduce o motivaţie când eşti obosit sau îţi este greu. Vii mai încrezător" a spus Daria.

Investiţie de 2.5 milioane de euro, din fonduri europene

Chiar şi pauzele sunt aici mai distractive. Pe holurile largi a fost adus un strop de natură, iar în curtea şcolii a fost amenajat un teren de baschet. 2.5 milioane de euro a costat şcoala din Darabani, dar investiţiile nu ar trebui să se oprească aici.

"Este o şcoală europeană. Copiii au fost încântaţi încă din prima zi. Tot timpul am avut elevi calificaţi la fazele naţionale la toate obiectele" a spus Ovidiu Ştefănucă, directorul şcolii.

"Este dotat cu materiale necesare orelor de curs, atfel încât rezultatele copiilor să fie exraordinare. În sala de clasă atmosfera este mai plăcută, ceea ce creează un mediu plăcut învăţării" a explicat profesoara de biologie Ana Maria Bejenariu.

Conducerea plănuieşte renovarea tuturor corpurilor şcolii gimnaziale

"Este un proiect foarte important pentru noi. Este un corp construit de la zero. Sunt 100% fonduri europene" a spus primarul din Darabani, Alin Gîrbaci.

Şcoala gimnazială "Leon Dănăilă" este recunoscută la nivel naţional pentru rezultatele la olimpiade şi concursuri şcolare. Are în total peste 1000 de elevi însă, iar conducerea vrea ca toţi să ajungă să înveţe în aceleaşi condiţii. Pentru asta are în plan renovarea tuturor corpurilor în care se ţin ore de curs.

