Stimulente financiare pentru elevii cu media 10 la examenele naţionale. Câţi bani vor primi

Elevii cu media 10 la examenele naționale din această vară ar putea primi stimulente financiare. Ministerul Educației a pus în consultare publică un proiect în acest sens, potrivit Mediafax.

Absolvenții de gimnaziu cu media 10 la evaluarea națională vor primi 2.000 de lei, iar cei de liceu cu media 10 la bacalaureat vor încasa 5.000 de lei. Sumele sunt identice cu cele de anul trecut.

În sesiunile din iunie-iulie 2025, doar 42 de absolvenți de liceu au obținut media 10 la bacalaureat. Dintre aceştia, 32 au fost la sesiunea obișnuită, unul la sesiunea specială și 9 la bacalaureatul german.

La evaluarea națională pentru clasa a VIII-a, 85 de elevi au reușit performanța mediei 10.

"Am încercat să securizăm și partea de recompensare a excelenței", a declarat ministrul Educaţiei. Daniel David subliniază că măsura vine alături de premiile pentru competițiile școlare.

Lista nominală a beneficiarilor și modalitatea exactă de acordare vor fi stabilite ulterior printr-un ordin de ministru.

