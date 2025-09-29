Anul universitar a început cu nemulțumiri. Marile centre universitare și-au deschis azi porțile cu festivități și discursuri, dar mulți studenți au lăsat în urmă ceremoniile și au ieșit în stradă. Sunt revoltați de măsurile de austeritate care îi vizează - reducerea burselor şi limitarea transportului. Proteste au avut loc astăzi în mai multe orașe din țară.

Studenţi din marile centre universitare au ieşit în stradă să îşi exprime nemulţumirile în prima zi a anului şcolar.

"Sunt câteva lucruri care ne vor impacta foarte mult când vine vorba de calitatea vieții și în același timp vor crește și abandonul școlar", a avertizat George Boroghină, preşedinte YAIMM.

"Inclusiv în ianuarie ne-a redus cu 90% dreptul de a călători cu trenul pe toate rutele. Singura soluţie în momentul de faţă este să aloce înapoi acele câteva sute de milioane la fondul de burse pentru că este o sumă infimă", a explicat un student.

Articolul continuă după reclamă

Revendicările studenţilor: burse mai mari şi transport gratuit pentru toţi

"Cunosc mulţi studenţi care depinde de bursele pe care acum nu le mai au şi în acest moment cariera lor educaţională este prericlitată", a subliniat o altă persoană.

La Cluj au venit studenţi din toată ţara mai ales că acolo s-a aflat azi şi ministrul Educaţiei.

Tinerii cer transport gratuit, nu limitat doar spre adresa de domiciliu, acordarea burselor din bugetul de stat şi pentru cei care urmează facultăţi cu taxă, creşterea cuantumului burselor de merit şi acordarea lor pe tot parcursului anului.

"Foarte mulţi studenţi sunt condiţionaţi de a-și continua studiile la nivel superior din cauza venitului pe care îl au din burse, practic, parcursul lor universitar se va opri aici", a transmis un tânăr.

Răspunsul ministrului

"Căutăm soluţii, sunt convins că vom găsi. Protestele lor sunt auzite, oricum ştiam aceste nemulţumiri, căutăm soluţii şi sunt convins că în câteva săptămâni vom veni cu câteva propuneri", a declarat Daniel David, ministrul Educaţiei.

Au fost şi mulţi alți studenți care au lăsat problemele deoparte şi au vrut să se bucure de deschiderea anului universitar.

"Am auzit că la noi, la automatică și calculatoare, ar fi greu, dar ca cineva care a învățat și în liceu, nu cred că asta o să fie neapărat o problemă", a spus Andreea, studentă care a intrat cu 10 la Politehnică.

La Politehnica București, peste 40.000 de studenți încep cursurile în acest an.

Entuziasm şi emoţii la început de an universitar în marile centre

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

"E un an care vine cu provocările perioadei, să zic așa, atât economice cât și sociale, dar este un an în care îl începem cu foarte multă încredere, cu foarte mulți studenți", a precizat rectorul Politehnicii.

Bobocii au fost cei care s-au bucurat de începerea facultăţii şi la ASE.

"Aceasta este o diplomă pentru faptul că am fost prima admisă la Facultatea de Marketing şi sunt foarte bucuroasă şi recunoscătoare pentru această reuşită", a povestit o tânără studentă.

La Academia de Studii Economice studenţii a trei dintre cele 13 facultăţi vor învăța în casă nouă.

"Este vorba de Facultatea de Business-Turism, Marketing şi Relații Internaționale se vor muta în casă nouă", a informat dr. Nicolae Istudor, rector ASE.

România, printre țările din Europa de Est cu cei mai mulți studenți

Clădirea Mihai Eminescu a fost complet modernizată şi redeschisă cu 32 de milioane de euro, bani din bugetul de stat.

"Este o investiţie în primul rând pentru generaţia tânără, da eu cred până la urmă o investiţie pentru noi toţi", potrivit lui Cseke Attila, ministrul Dezvoltării.

La Academia Navală din Constanţa festivitatea de deschidere a fost impresionantă, ca în fiecare an.

România are aproape o jumătate de milion de studenţi. Suntem pe locul 2 în Europa de Est ca număr al celor care urmează studii universitare.

Marko Pavlovici Like

Întrebarea zilei Luați anunțurile de pe internet ca reper pentru prețul real al unei proprietăți? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰