Un grup de studenți pasionați de inginerie au decis să își transforme visul în realitate. Și au reușit! Ei sunt UPB Drive - echipa de la Universitatea Politehnica din București care a construit primul monopost realizat de studenți români, de la zero, fără modele sau kituri gata făcute. Astăzi, nu mai vorbim doar despre un proiect de atelier, ci despre o echipă care concurează pe circuite internaționale. Cu această performanță, s-au înscris anul acesta în campania "100 de tineri pentru dezvoltarea României", ediția 2025, derulată la nivel național de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.

Pe circuit, timpul se măsoară în secunde. În laborator, în nopți nedormite. Echipa UPB Drive a pornit în urmă cu șapte ani cu un vis: să construiască o mașină de curse de la zero. Primul lor monopost, era mai mult un exercițiu de imaginație și ambiție, realizat din materiale simple, dar cu gândul la viitor.

"Implică foarte mult timp, foarte mulți bani, foarte multă dedicație, implicare din partea tuturor, muncă de echipă foarte multă. Tot conceptul acestei mașini fiind acela de a crea o platformă cât mai stabilă și cât mai reliable, în primul rând pentru a termina toate probele de la competiție și în al doilea rând pentru a fi o rampă de lansare pentru îmbunătățiri ulterioare în viitorii ani", spune Ştefan Manolache, UPB Drive.

De la DR01 la DR06, fiecare versiune a însemnat evoluție: suspensii noi, structuri mai ușoare, sisteme electronice complexe și, mai ales, o echipă tot mai unită. În sezonul 2024-2025, UPB Drive a reușit performanța de a termina anduranța la toate cele trei competiții la care au participat.

Articolul continuă după reclamă

"Anul acesta am fost la trei competiții. E extraordinar în momentul în care chiar o văd că merge și când îi văd pe colegii mei cum depun efort de-a lungul sezonului și la final toată lumea este fericită, este o fericire inimaginabilă", spune Antonia Stetiu, team leader.

Fiecare detaliu contează de la aerodinamică la modul în care curge un cablu prin caroserie.

"Cap la cap sunt undeva la 150 de metri de cablu în toată mașina, deși este o mașinuță relativ micuță și toate acestea ne asigură că putem să avem atât date relevante pentru a putea să caracterizăm mașina atât pentru sezonul ăsta, cât și pentru sezon următor", spune Alexandru Anastasiu.

"Avem mai multe elemente care ajută atât ca vizibilitate, dar și ca performanță a mașinii. În principal sunt aripa față și aripa spate, care sunt cele mai importante elemente. Aripile și design-ul elementelor sunt făcute în așa fel încât să ofere downforce mașinii, adică să țină mașina pe circuit, la viteze mari să fie cât mai stabilă și cât mai performantă în viraje, în special", explică Alexia.

În spatele lor stau profesorii care cred în tinerii de azi, inginerii de mâine.

"Când mă uit la produsul finit și o să dau un răspuns sincer, îmi dau seama... de capacitatea pe care o au studenții noștri. E adevărat că în motorsport greșelile sunt destul de costisitoare, dar rezultatul final merită toate eforturile", spune Horaţiu Pop, prodecan Faculltatea de Inginerie Mecanică şi Mecatronică.

Pasiunea lor i-a adus acum și în campania "100 de tineri pentru dezvoltarea României", ediția 2025 a Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României. Un proiect care recunoaște performanța și arată că viitorul se construiește prin tineri care transformă ideile în realitate.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că trebuie continuate demersurile de eliminare a pensiilor speciale? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰