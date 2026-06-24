Matematica le-a dat cu virgulă copiilor de clasa a VIII-a. Calculele de la Evaluarea Națională au fost mult mai complicate decât se așteptau. Mulți au dat-o în bară la geometrie. Ministerul Educației confirmă: subiectele au fost mai dificile decât în alți ani, dar elevii s-au obișnuit cu o inflație a notelor mari, iar asta nu e deloc în avantajul lor. Și nu doar atât. Tehnologia a fost din nou cu un pas înainte. Poliția face acum cercetări pentru că subiectele au apărut iar pe rețelele sociale înainte ca elevii să iasă din examen. Nu au trecut 120 de minute de la începutul probei, că elevii au și început să iasă pe poarta școlii. Destul de dezamăgiți că nu prea le-au ieșit socotelile...

Reporter: De ce ați ieșit așa de repede?

Elevi: Că nu am știut să facem.

Patrulaterul, prisma și piramida au fost problemele de la geometrie care i-au lăsat pe cei mici cu ochii în soare. Așa că, văzând că nu le iese, unora nu le-a mai rămas decât să facă haz de necaz.

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Elevă: A fost minunat, nu am știut absolut nimic. De la ce sunteți? Mamaie, intră repede pe Antena 1 că mă dă la știri! A fost minunat, doamna, a fost destul de greu, m-am descurcat și eu la câteva grile și la restul cu geometrie nu prea m-am descurcat. Îmi faceți poză?

Reporter: Ce notă iei?

Elevă: Sper că iau și eu 4,5.

Reporter: Despre unghii vreau să îmi spui.

Elevă: Minunate, vă plac? [...] Am scris foarte frumos, zici că sunt Eminescu.

Reporter: Vrei să mergi la liceu?

Elevă: Normal, pe igienă și frumusețe. Mi-ar plăcea să fac unghii, gene, păr, să am eu un salon micuț, drăguț, cochet.

"La primele două subiecte, la grile, greu nu a fost, complicat nu a fost, dar în schimb la subiectul 3, la geometrie, a fost mai... nu prea se mai găsesc așa, să știe un copil ca lumea…" spune un alt elev.

Profesorii recunosc și ei că subiectele au fost mai dure

Ministerul Educației atenționează elevii că o inflație de note mari nu le face niciun bine, ba dimpotrivă.

"Pe bună dreptate sunt nemulțumiți, nota șapte s-ar fi obținut foarte ușor, în schimb subiectul al treilea a creat dificultăți în rezolvare, cel puțin B de la problemele 4, 5, 6, geometria. [...] La ultima problemă aveam o distanță de la un punct la un plan acolo, pentru cine nu vede construcția logică în spațiu, vorbim și de o piramidă, se putea rezolva destul de rapid cu volumul în două moduri. 20-10 era vorba despre viziune în spațiu" explică profesorul de matematică Alin Munteanu.

Elev: Pentru cine a învățat, a fost ușor, pentru cine nu, a fost greu.

Reporter: Și tu unde te încadrezi?

Elev: Pe la nota 9, așa.

Subiectele au ajuns din nou pe internet

Și, în timp ce ei se chinuiau cu problemele în sălile de examen, părinții se chinuiau cu aceleași necunoscute afară, în fața școlii, pentru că subiectele au ajuns rapid și în online. Din nou.

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"Ce vreau să știți e că nu stăm degeaba. Subiectele sunt prelucrate, acum tehnologia permite, watermarkul este îndepărtat, nu mai știm de unde vin subiectele. Un subiect a ieșit parțial cu watermark. Cel puțin un centru de examen a fost identificat. [...] Sancțiuni pe care le cunoașteți în lege, interdicția de a participa la examene, diminuarea salariului" spune Sorin Ion, secretar de stat în Ministerul Educației.

Poliția cercetează toate cazurile. Patru elevi au fost eliminați după ce au încercat să copieze la matematică, iar alți 4.883 au lăsat băncile goale. La Evaluarea Națională au refuzat din start să se înscrie aproape 15.000 de elevi. Fie că sunt repetenți, au decis să nu meargă la liceu, fie că au plecat din țară.